Juan Ignacio Martínez podrá contar con Juanjo Narváez el domingo ante el Girona ya que el colombiano ha empezado la semana con el grupo después de superar una leve rotura en el aductor que sufrió ante el Cartagena y que le ha dejado fuera de los partidos frente al Amorebieta y el Tenerife. El delantero del Real Zaragoza se ha ejercitado con normalidad con el grupo en una sesión en la que han trabajado al margen Francho Serrano, Petrovic y Vada, este último pendiente de las pruebas que le tienen que realizar este lunes en la zona del aductor izquierdo donde acabó lesionado en Tenerife, aunque la impresión es de que se trata de una pequeña elongación y no habría lesión muscular.

En el caso de Francho Serrano, que acumula cuatro partidos de baja desde que se lesionó el pasado 10 de marzo en el aductor izquierdo con una rotura de fibras de grado I-II, su presencia ante el Girona irá dependiendo de sus sensaciones. En principio, se cuenta con él, después de que el jueves pasado sintiera dudas en la zona lesionada y se optara por no arriesgar con su presencia ante el Tenerife tras no jugar ya ante Fuenlabrada, Cartagena y Amorebieta. A partir del miércoles, cuando el equipo vuelve a entrenarse, se irá evaluando su estado con la idea de que pueda jugar. Petrovic sufrió una contusión lumbar ante el Cartagena y se ha perdido los dos últimos partidos por esas molestias, aunque no está descartado para el domingo.

Mientras, Vigaray, lesionado desde la pretemporada, y Jaume Grau, tras su intervención para solucionar su problema cardiaco, son baja segura en un Zaragoza que este martes guardará jornada de descanso y volverá el miércoles para preparar el choque ante un Girona que llega lanzado con un pleno de 15 puntos.