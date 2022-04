El Real Zaragoza, afectado por un hecho insólito con el VAR

Corría el minuto 72. Borja Sainz recurre al tiralíneas para encontrar la carrera de Azón, cuyos desmarques de ruptura son agua bendita para un Real Zaragoza en el que abunda más el balón al pie entre sus atacantes. El canterano tira de pundonor y piernas para alcanzar el balón antes que Soriano, el meta del Tenerife, al que no le queda otro remedio que derribar al punta aragonés cuando este, con un suave toque, había burlado al rival pero no su entrada, que lo tumbó en el césped. Gálvez Rascón, el árbitro de la contienda, amonestó a Soriano ante las protestas de los zaragocistas, que entendían que el portero era el último escollo de Azón en una ocasión manifiesta de gol.

«Gálvez acertó. Si alguien se equivocó fue el VAR», asegura el exárbitro aragonés Bueno Grimal

El trencilla madrileño, sin embargo, replicaba que el balón lanzado por Azón no se dirigía hacia la portería tinerfeña, sino en paralelo hacia uno de los costados y, además, un par de defensas locales aparecían en escena como potenciales escollos del delantero zaragozano antes de encontrar el marco rival.

Pero Gálvez se llevó la mano al oído y escuchó la voz de Vicandi Garrido, el colegiado de la sala VOR, que le invitaba a ver la jugada a través del monitor, lo que llevaba a pensar que el vasco tenía claro que Soriano debía ser expulsado. Gálvez, que aún no había coincidido esta temporada con el Zaragoza, acudió a la llamada, pero apenas estuvo unos segundos frente al televisor, donde el visionado de la jugada polémica no alteró su decisión, algo absolutamente inaudito ya que en el 93% de las ocasiones en que un árbitro es reclamado por la sala VOR, rectifica su determinación inicial. «Cuando llama el VAR es por un error claro y evidente», remarcó recientemente Carlos Clos, director del Proyecto VAR del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en el balance de la intervención del VAR en la actual temporada en Primera División, con datos extrapolables a Segunda.

El excolegiado aragonés advirtió que de las 55 revisiones a las que fue invitado el árbitro de campo desde la sala VOR, solo en 4 no siguió la recomendación del VAR. «Esto pone en valor que cuando el árbitro va a ver la jugada, sigue el consejo del VAR cuando le invita a cambiar su decisión», incidió.

La firmeza de Gálvez

No fue el caso, sin embargo, de Gálvez Rascón, que se acogió a ese 7% de situaciones en las que el colegiado se mantiene firme y desestima la recomendación efectuada desde Madrid. «Creo que el árbitro acierta porque no se trata de una ocasión manifiesta de gol. El VAR puede llamarlo para que vea la jugada, pero nunca le va a decir si es tarjeta roja o amarilla, sino que le invita a acercarse al monitor porque tiene dudas», esgrime José Ignacio Bueno Grimal, excolegiado aragonés de Primera División.

Para Bueno Grimal, Gálvez Rascón no falla, «y si el error es del VAR, lo pagará», pero matiza que «el que mejor ve la jugada es el árbitro, que considera que el balón no va hacia la portería. El VAR tiene dudas y le invita a ver la jugada para curarse en salud, pero no le dice que debe expulsar a Soriano. En todo caso, si alguien se equivocó fue el VAR, no el árbitro», dice.

Pero el lance, en un momento clave, con 1-1 en el marcador y a 20 minutos para el final, topó con la incomprensión del Zaragoza. «Aplaudo al árbitro. Dirán que estoy chalado, pero ha demostrado tener personalidad. Lo que no entiendo es que entre ellos se contradigan. Si te llaman, es porque han visto que es roja. El 99% de las veces se modifica la decisión. A mí me parece expulsión», afirmó JIM tras el partido.