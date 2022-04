Francés desafía a Stuani, la pesadilla del Real Zaragoza

Djurdjevic, Borja Bastón, Stoichkov… todos ellos han caído rendidos ante Alejandro Francés. También Sadiq, aunque el punta del Almería se liberó de la maldición en el partido de la primera vuelta ante el Real Zaragoza (3-0) tras un error en el despeje del defensa aragonés, un auténtico azote, en todo caso, para los mejores delanteros de la categoría. Pero el domingo llegará a La Romareda el que es, seguramente, el mayor incordio para el zaragocismo en los últimos años. Christian Stuani, la gran referencia goleadora de un Girona en estado de gracia que acumula cinco victorias consecutivas, imponiendo un ritmo inalcanzable para el resto de candidatos al playoff.

El delantero uruguayo del Girona es el máximo goleador de la categoría junto a Stoichkov, con 17 tantos, aunque ha marcado solo uno en las últimas cuatro jornadas

El equipo catalán, que ya es cuarto, se presentará en tierras aragonesas dispuesto a prolongar una racha en la que el concurso del uruguayo ha sido esencial aunque no específicamente a través de goles (ha marcado uno en los cuatro últimos encuentros). En todo caso, Stuani ya es, junto a Stoichkov, el máximo artillero de la categoría con 17 dianas.

Sin duda, el delantero del Girona será el gran peligro para un Zaragoza que vive una pesadilla cada vez que Stuani se cruza en su camino. Y es que el uruguayo ha marcado siempre que se ha enfrentado al Zaragoza como jugador del Girona. Así ha sucedido en los cuatro últimos enfrentamientos entre ambos equipos en los que ha actuado Stuani, que anotó en los dos duelos de la 19-20, con el Girona recién descendido. El punta marcó tanto en La Romareda (3-3) como en tierras catalanas (1-0) y en ambos casos el gol fue de penalti.

También desde los once metros llegó el gol de Stuani al Zaragoza en la campaña posterior (20-21), cuando el Girona derrotó con solvencia a los aragoneses (3-0). En el choque de la primera vuelta, disputado en La Romareda, el sudamericano no jugó (2-2).

En la actual temporada, el delantero también fue determinante al anotar el tanto del empate definitivo (1-1) a falta de solo tres minutos para la conclusión del un partido que el Zaragoza dominó y al que un cabezazo de Stuani, que había sido suplente, privó de un triunfo balsámico. Ese gol, además, salvó la cabeza de Míchel, técnico del Girona, que se jugaba el puesto tras un mal inicio de campeonato que había abocado al cuadro catalán a puestos de descenso.

El primer duelo

Así que Stuani ha marcado al Zaragoza siempre que ha jugado con el Girona. Pero en ninguno de esos partidos coincidió con Francés, al que, previsiblemente, se medirá el domingo en La Romareda siempre que JIM lo considere oportuno y el jugador esté en condiciones.

No se midieron en la primera vuelta en Montilivi, donde Francés no estuvo presente al encontrarse concentrado con la selección y donde la campaña anterior no había salido del banquillo porque JIM eligió a Peybernes como pareja de Jair. En cambio, en el enfrentamiento de la primera vuelta sí que estuvo Francés, pero no el uruguayo (2-2).

Ahora, el canterano, que ya jugó todo el partido en Tenerife a pesar de haberse retirado, cuatro días antes, de un partido con la selección sub-21 debido a molestias en su rodilla, está listo para verse las caras por primera vez con un delantero con el que todavía no ha coincidido. Stuani, la pesadilla del Zaragoza, será la siguiente prueba de fuego para el canterano, que ya ha mostrado su solvencia ante otros ogros y que ahora afronta un nuevo reto.