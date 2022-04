Una historia de amor eterno

Verano de 2019. París, Parque de los Príncipes. Víctor y Sheila, a pie de campo, se juran amor eterno en el escenario que aquel 10 de mayo de 1995 fue testigo de la mayor gesta en la historia del Real Zaragoza, la conquista de la Recopa de Europa. Víctor, Marcén no Fernández y zaragocista de los que juraron amor eterno de por vida al escudo del león, pide matrimonio a su pareja en ese lugar sagrado donde, hace 24 años, vivió uno de los momentos más felices de su vida. «Tenía que ser allí. No podía ser en otro lugar. Justo como lo había soñado», relata.

Víctor juega el tenis en silla de ruedas tras sufrir una lesión medular en 2008. Luce en sus partidos el escudo del Real Zaragoza y en su brazo el tatuaje 'nobleza y valor'.

Aunque la petición estuvo a punto de aplazarse. O de cambiar de escenario. «El tour por el Parque de los Príncipes no se podía hacer porque era verano y estaban en obras, pero justo un día antes de irnos reanudaron las visitas y todo salió tal y como lo había planeado», recuerda.

Sin embargo, la maldita irrupción de la pandemia dio al traste con el enlace, programado para junio de 2020. Y tras ese primer aplazamiento llegaron tres anulaciones más. Pero, si nada más lo impide, la espera terminará el próximo 14 de mayo, cuatro días después del 27º aniversario de aquel glorioso gol de Nayim. «Estamos tocando madera continuamente. Ahora que parece que el virus nos deja respirar, viene una guerra, pero creo que por fin vamos a poder acabar con esta incertidumbre».

Unión de por vida

Lo peor fue en septiembre del año pasado, cuando los novios se vieron obligados a volver a pararlo todo. «No dormimos en diez días, pero creo que tomamos la decisión acertada», dice Víctor, que no descarta regresar a París aunque, de momento, el viaje de novios será a Tenerife para esquivar las numerosas restricciones para viajar al extranjero. «Se podría decir que me caso en segundas nupcias porque al Zaragoza llevo unido toda la vida», asegura este aragonés, de 39 años, al que una lesión medular le dejó en una silla de ruedas en 2008. Mucho antes, a los 3 años de edad, comenzó la peregrinación a La Romareda, a la que también juró fidelidad eterna. «Soy zaragocista desde que estaba en el vientre de mi madre. El Real Zaragoza es toda una vida. Con 7 años me hice abonado y hasta ahora. Amor eterno».

Forma pareja en dobles con el exfutbolista del Albacete Pelayo, que, aunque camina con dificultad, juega en una silla tras caer de un tercer piso en un hotel de Huesca

Lo de Sheila con el Zaragoza, sin embargo, fue un flechazo. «El fútbol no le gustaba hasta que entró a La Romareda el día del partido del playoff contra el Numancia. Ese día lloró, se giró hacia mí y me dijo que se tenía que hacer abonada. Desde entonces compartimos esa pasión», expone Víctor, que disfruta de su regreso a la competición en tenis en silla después de seis años fuera de las pistas como consecuencia de una úlcera en el glúteo que se reproducía cada vez que pasaba por el quirófano. Recientemente ha estado en el primer torneo de la temporada, en Marbella, donde ha formado pareja con Pelayo, exjugador del Albacete que, aunque camina con dificultad, juega en una silla tras caer desde un tercer piso mientras el equipo estaba concentrado en un hotel de Huesca. «El primer duelo tras mi larga ausencia lo disputé, el año pasado, contra él. Fueron más de tres horas en la pista, nos caímos bien y decidimos juntar juntos».

Nobleza y valor

Raqueta en mano, Víctor luce orgulloso el escudo del Real Zaragoza con el que disputa sus encuentros. «El propio club fue el que me dijo que me lo ofreció. Y para mí no puede haber mayor orgullo que lucir ese león con el que llevo casado toda mi vida», afirma Víctor, en cuyo brazo derecho deslumbra un tatuaje especial de tan solo tres palabras: 'nobleza y valor'. Pero no alberga demasiadas esperanzas en que su gran día coincida con un partido con mucho en juego para un Zaragoza que se desplazará entonces a Oviedo para disputar la antepenúltima jornada. «Veo muy difícil llegar al playoff. Hemos empatado muchos partidos y eso acaba lastrando para mirar hacia arriba».

Mientras, no faltará a su cita con el equipo de sus amores. También fuera de casa, a pesar de que no se lo ponen fácil. «Intento ir a todos los partidos de casa y viajo todo lo que puedo, pero es un problema porque nunca puedo estar con la silla en la zona habilitada para la afición visitante. Ojalá todos los estadios tuvieran una zona habilitada para sillas de ruedas donde se ubica la afición visitante».