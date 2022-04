Zapater, la tierra de nadie y la tierra prometida

Antes de que el Real Zaragoza viajase a Tenerife, Alberto Zapater fue cuestionado en rueda de prensa sobre la posición un tanto indefinida del equipo, entonces a ocho puntos del playoff y a doce de la zona de descenso con 27 pendientes en ese momento, cerca de nada, lejos de casi todo, un tanto a medio camino de todos los sitios. “No creo que eso sea estar en tierra de nadie, mientras las matemáticas no digan lo contrario puede pasar cualquier cosa”, respondió el capitán. Una jornada después, el Real Zaragoza ha espantado el peligro a trece y se ha acercado a la promoción, a siete con 24 por repartir. Entre su puesto, el decimocuarto, y el sexto, propiedad del Oviedo con 51, hay también siete equipos.

Al Real Zaragoza le queda por enfrentarse al Girona, el domingo en La Romareda, visitar El Alcoraz, recibir al Burgos, ir a Eibar, esperar al Alcorcón, desplazarse a Oviedo, jugar como local con el Lugo y acabar la Liga en San Sebastián contra la Real Sociedad B. La máxima puntuación a la que puede aspirar el equipo de Juan Ignacio Martínez es de 68 puntos, cifra con la que este año se disputará la fase de ascenso a Primera con toda seguridad. Y con algunos menos también.

Quiere decir todo ello que está muy difícil, extremadamente complicado, que el Real Zaragoza viva una resolución feliz de la temporada, teniendo en cuenta que debería amontonar victorias de golpe y solo ha sumado nueve en 34 jornadas. Sin embargo, el pescado aún no está totalmente vendido. Queda una mínima oportunidad, que irá jugándose cada fin de semana con sus resultados y con los del resto. El equipo se situó en la zona media después de aquel estirón de cuatro triunfos consecutivos (Las Palmas, Sporting, Almería y Fuenlabrada) y luego ha mantenido ese finísimo hilo de esperanza más por los deméritos ajenos que por los méritos propios, dos puntos sumados de los últimos nueve.

La cuestión es que ahí sigue, muy lejos de la pomada pero con la meta a la vista. Frente al Tenerife, el equipo corrigió los desperfectos de la anterior salida (Cartagena) y mostró cuál debe ser su actitud en todo momento ante una coyuntura como la actual: competir, ser valiente, ir a por los rivales y buscar siempre y decididamente la victoria, el único camino posible para alargar esta ligera ilusión. El Zaragoza jugará a la ruleta rusa cada jornada. La roza pero todavía no está en tierra de nadie. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, el equipo debe pensar que la tierra prometida no es un sueño inalcanzable. Y perseguirlo con la máxima profesionalidad y el mayor ahínco. Mientras sea posible.