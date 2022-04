La autocrítica de Vada

Valentín Vada se puso a tiro de la economía del Real Zaragoza en la recta final del mercado de verano después de que se cayeran otras opciones para la posición de medio ofensivo y tanto desde la dirección deportiva de Miguel Torrecilla como desde el cuerpo técnico de Juan Ignacio Martínez se consideró su fichaje, por dos temporadas y la opción de una tercera que el centrocampista puede romper de forma unilateral, como un regalo de la recta final del mercado. Sin embargo, el curso de Vada no ha sido el esperado, aunque su aportación goleadora, con 5 tantos, sí haya estado a la altura de su nivel.

“He pasado por muchas lesiones y altibajos, pero aún quedan 8 partidos y puedo terminar de la mejor manera. Ha sido un año difícil, aunque si ves los goles está siendo bueno. He hecho una temporada muy irregular, con lesiones que me han impedido tener esa continuidad”, asegura el argentino, que llegó al Zaragoza el 31 de agosto tras no hacer pretemporada con el Almería al ser uno de los descartes y que le costó coger el ritmo, aunque esa puesta a punto la acompañara de goles como en Alcorcón y ante el Fuenlabrada. Fue titular en la octava jornada, se lesionó en Montilivii y tras el parón navideño la expulsión en Anduva le marcó.

"Cuando vas entrando y no tienes continuidad pierdes confianza y ritmo y eso me faltó. Las lesiones me cortaron la progresión y la expulsión en Miranda me perjudicó mucho”

“Muy pocas veces en esta temporada se ha visto al verdadero Valentín Vada. Cuando vas entrando y no tienes continuidad pierdes confianza y ritmo y eso me faltó. Las lesiones me cortaron la progresión y la expulsión en Miranda me perjudicó mucho”, dice el argentino, que aún espera que esta recta final permita ver al zaragocismo el acierto de su fichaje: “Vengo de dos partidos de titular, el anterior muy bueno, y espero que en estos que quedan se vea al mejor Vada”.

El regreso al once

El mercado de enero, con las llegadas de Jaume Grau, ahora de baja, y sobre todo de Eugeni le terminó de dar un rol secundario que vino ya tras aquella roja por perder los nervios en Miranda de Ebro, pero las bajas en la medular le han dado plaza en el once ante el Amorebieta y el Tenerife. “No ha sido el comienzo de año que esperaba, aunque de los errores se aprende. Se me hizo un poco largo hasta volver a esa plaza de titular, pero ahora que llevo dos partidos estoy encontrando las buenas sensaciones”. Y ha encontrado el gol en el Heliodoro, el quinto en esta temporada, donde no llega a los 1.000 minutos (990) y suma el mejor ratio de la plantilla (un tanto cada 198) pese a no ser delantero. “Siempre fui goleador, hice muchos en mi carrera, en estas última temporadas no se me dio tanto, aunque he ido retrocediendo mi posición para jugar en doble pivote o en banda. En minutos por gol estoy en una cifra muy buena, pero siempre aspiro a más y espero que este final de temporada traiga algunos más”.

"Estamos más vivos que nunca, sabemos de las dificultades para llegar al 'playoff' pero si llevas este escudo hasta que las matemáticas digan que es imposible tienes que luchar hasta el final”

Ese retraso en su posición que ha vivido en España, ya que antes era casi un mediapunta y ahora “juego más en banda y en el doble pivote”, lo lleva con resignación, con la idea de aportar “donde el míster me diga”, y tras hacer un buen partido en el Heliodoro pegado a la banda izquierda en el 4-4-2, un buen encuentro individual y del Zaragoza que no obtuvo el premio del triunfo: “El equipo está bien, hizo un partidazo para lograr los tres puntos de Tenerife. Estamos más vivos que nunca, sabemos de las dificultades para llegar al 'playoff' pero si llevas este escudo hasta que las matemáticas digan que es imposible tienes que luchar hasta el final”.

"El Girona es fuerte, ahora de los mejores de la categoría, va a ser un partido duro, pero jugamos en casa y hay que sacarlo adelante. Nos quedan cuatro partidos en casa y hay que ganarlos todos"

No esconde Vada la dificultad de llegar a esa sexta plaza ahora a siete puntos, pero tiene claro que los dos partidos que vienen ahora, ante el Girona en casa y el derbi en El Alcoraz son claves. “Son dos jornadas vitales, sin duda. Si sacamos estos dos partidos nos va a dar para llegar a donde aspiramos, también por el refuerzo anímico y mental, que nos dará un plus para llegar a estar arriba. Pero ahora estamos centrados en el Girona”, argumenta, esperando que el buen nivel reciente de locales, tres victorias y un empate, 10 puntos de 12 posibles en las cuatro últimas citas, se mantenga, porque “sin duda ahora el equipo está mejor en casa, jugar en la Romareda es complicado para todos los enemigos y sabemos la presión que ponen nuestros hinchas, quedan 4 partidos y tenemos que ganarlos todos”, indica, antes de ese duelo ante un Girona con cinco triunfos seguidos y 10 de los últimos 16 encuentros: “Nosotros veníamos de 4 victorias, fuimos a Cartagena y nos metieron tres. Tenemos que jugar con la misma intensidad y el pensamiento de llevar el peso del juego y de ser verticales. Ellos son fuertes, ahora de los mejores de la categoría, va a ser un partido duro, pero jugamos en casa y hay que sacarlo adelante"