Francho aumenta las dudas y Jaume Grau empieza con el grupo

El Real Zaragoza se ha ejercitado este jueves en la Ciudad Deportiva en una sesión en la que se ha podido ver por primera vez a Jaume Grau empezando a trabajar con el grupo tras la operación a la que fue sometido el pasado 18 de marzo para solucionar la fibrilación auricular paroxística que le provocó taquicardias en el partido ante el Fuenlabrada del 11 de ese mes. Mientras, Francho tampoco se ha ejercitado con el grupo y las dudas sobre su presencia ante el Girona aumentan, en tanto que Petrovic, tras hablar con JIM unos minutos, también ha trabajado al margen y está casi descartado para el duelo del domingo.

Grau ha hecho la primera parte de la sesión, el calentamiento, parte física y los rondos, e irá aumentado las cargas poco a poco teniendo en cuenta que en estos días de trabajo hay que ir con cuidado de evitar golpes fuertes y no se van a correr riesgos con su regreso. Con todo, la previsión inicial hablaba de menos de dos meses de baja y todo apunta a que va a poder estar en la recta final de la Liga, en las últimas jornadas, aunque irá en función de sus sensaciones.

Por su parte, Francho sigue sin verse al mejor nivel tras la lesión que sufrió en el isquiotibial izquierdo el pasado 10 de marzo y que le ha dejado fuera de los duelos ante el Fuenlabrada, el Cartagena, el Amorebieta y el Tenerife. Antes de viajar al Heliodoro, entrenó toda la semana con el grupo, pero no tuvo las mejores sensaciones y se optó por la prudencia de no forzar. Y esa prudencia se mantiene ahora, aunque en las pruebas que se le han hecho no se ha visto lesión porque se quiere evitar una recaída en la zona que ya le haría perderse muchas de las ocho jornadas que restan. Estaba previsto que este jueves entrara con el grupo, pero su ausencia deja claro que la impresión no es la mejor. Con todo, no está descartado frente al Girona.

Petrovic, casi descartado

Vada, al que se le diagnóstico una pequeña elongación en el aductor en el duelo ante el Tenerife, ha entrenado con el grupo y podrá jugar el domingo ante el Girona, salvo giro inesperado. "Esperemos que esas molestias vayan pasando y estar al 100%, me veo para el domingo sí", ha dicho el propio Vada. Mientras, Vigaray es baja y Petrovic apunta a serlo, porque la evolución de su contusión lumbar está siendo lentísima. El que vuelve seguro ante el Girona es Narváez. Mientras, en la sesión han estado los jugadores del Deportivo Aragón Vaquero, Isaiah, Puche y Ángel López.