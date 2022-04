Sanllehí conoce el terreno

El que será nuevo director general ejecutivo del Real Zaragoza, Raúl Sanllehí, ha estado este jueves en la capital aragonesa, una señal clara de que su desembarco con el grupo que encabeza Jorge Mas y al que ha asesorado en la compraventa del club aragonés es mucho más que un hecho. Según algunas fuentes, Sanllehí, que ya tiene buscada su residencia en la capital aragonesa, ha estado en Zaragoza durante el día de hoy y su estancia habría sido aprovechada por el ejecutivo para ir conociendo más sobre el terreno y con diferentes reuniones la realidad del club aragonés.

Hay que recordar que el pasado 24 de febrero Sanllehí ya estuvo con otros representantes de este grupo inversor americano y visitaron la Romareda y la Ciudad Deportiva. En esta ocasión, el que será el hombre fuerte de la nueva propiedad en el club aragonés ha venido en solitario y como una muestra más de que el proceso de compra de la SAD está ya en su recta final. De hecho, está previsto que la firma de la parte del capital que controla la familia Alierta, el 50,56%, la mayoría de la SAD, se firme antes del martes y después lo deberían hacer el resto de accionistas principales minoritarios, Iribarren, Yarza y Forcén.

Cambios profundos

El nuevo CEO no tiene un guion establecido sino que las decisiones se irán tomando sobre el terreno. Sanllehí va a esperar a conocer de primera mano el modo de funcionamiento de la entidad para ejecutar su plan. De ahí la importancia de esta visita. Es obvio que va a haber cambios profundos, que se buscará una mayor profesionalización y que la figura del director deportivo, o secretario técnico, porque esa denominación también puede cambiar, es clave, pero no hay un candidato claro ahora y tampoco se puede descartar la continuidad de Miguel Torrecilla, que acaba contra en junio, pero parece más que probable que no seguirá y que Sanllehí pondrá en ese puesto a una persona de su absoluta confianza.

El futuro de Cuartero

Y en el mismo caso están otros ejecutivos de la entidad, los responsables de Finanzas (Mariano Aured), Marketing (Carlos Arranz), Comunicación (Miguel Gay) o de la cantera (Ramón Lozano y Ángel Espinosa), teniendo en cuenta que en la nueva propiedad la apuesta por la Ciudad Deportiva es vital y los informes recabados son buenos. Sanllehí va a ser el principal responsable, el hombre de Jorge Mas en la SAD, y su cargo ya de por sí es incompatible con el de Luis Carlos Cuartero, actual director general. El perfil, la carrera y las atribuciones de ambos no se parecen apenas, pero ocupan un puesto por nomenclatura idéntico y el excapitán zaragocista tiene los días contados en el club. Ya amagó con su salida en los últimos tiempos, sobre todo en noviembre pasado, y su etapa en ese puesto, que empezó en 2016, toca a su fin.

Torrecilla, que llegó en diciembre de 2020, acaba contrato en junio y desde febrero es libre para negociar con cualquier club. Ha estado en las quinielas para regresar al Celta, donde tenía más de un partidario de esa vuelta en las entrañas del club vigués, aunque al final ese puesto en el club lo va a desempeñar una empresa externa a las órdenes de Luis Campos, y se postuló para el Levante, cargo que ya tiene Felipe Miñambres. El ejecutivo zaragocista está a la espera del desembarco de los nuevos propietarios y con él su equipo, su hermano Toño y Javi López, que desde octubre pasado están en la secretaría técnica zaragocista, si bien no han sido anunciados oficialmente, y Álex Monserrate. Además, Juan Ignacio Martínez es una apuesta del director deportivo actual y firmó la permanencia el curso pasado y, salvo giro clasificatorio con billete a la promoción, acaba contrato también en junio. Su salida en junio también parece más que probable.

El nuevo CEO del Real Zaragoza, que fue jefe de Fútbol en el Barcelona, casi 10 años, y en el Arsenal, cerca de tres, tiene muchos contactos y un amplio abanico de candidatos para un puesto que juzga vital. Es conocida su cercanía con Arturo Canales, una relación muy estrecha teniendo en cuenta que el agente de Piqué o Ander ya iba a estar cerca del Zaragoza con la opción que el canterano y César Sánchez tuvieron para entrar en el club en el verano de 2019 y en diciembre de 2020. En la segunda, tras la salida de Lalo Arantegui, el exguardameta iba a ser el enlace entre el consejo y la parcela deportiva y Tito Blanco, exsecretario técnico del Levante, hubiera llevado esa parcela. Canales, que tiene una oficina en Zaragoza, seguro que va a ser escuchado por Sanllehí, que también guarda excelentes relaciones con otros agentes como Kia Joorabchian o Rodri Baster, este último máximo responsable de Promosport. Con todo, Sanllehí, desde 2003 en el Barcelona, siendo responsable deportivo en 2008, y antes en Nike, tiene el bagaje más que de sobra para solo buscar ese asesoramiento en la realidad del Zaragoza y después decidir en consecuencia y según su criterio.