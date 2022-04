El alcalde y el zaragocismo desean «lo mejor» a los nuevos propietarios del club

El traspaso de poderes en el Real Zaragoza fue acogido con ilusión y cierto grado de optimismo tanto en el zaragocismo como por parte del alcalde, Jorge Azcón, que mostró este viernes su «respeto» por la operación. «En cualquiera de los casos, que un grupo inversor vaya a inyectar dinero en el Real Zaragoza me parece que es una buena noticia. Es verdad que el Real Zaragoza está unido a la imagen de nuestra ciudad y que le vaya bien al Real Zaragoza significa que nos va bien a la ciudad», apuntó el primer edil desde el Valle de Tena.

Ángel Aznar, expresidente: «Una cosa es tener músculo financiero y otra distinta es saber cuánto van a invertir»

En ese sentido, Azcón desea «lo mejor» a la nueva propiedad. «Espero que el Ayuntamiento de Zaragoza, en lo que mí dependa, sigamos colaborando como ya hemos hecho de una forma absolutamente estrecha y que el éxito del Real Zaragoza sea el éxito de la ciudad», indicó.

El aval del 'gran capitán'

Desde el zaragocismo, el anuncio oficial también fue recibido con agrado. Atrás quedaba una larga espera marcada por intentos fallidos y promesas incumplidas. Ahora, al fin, la venta es un hecho, aunque no sea completa y solo alcance, de momento, al 51% de la propiedad. «La verdad es que estoy contento. Me ha hecho ilusión y creo que es una operación que se ha hecho con bastante sentido», indica Xavi Aguado, el jugador que, junto a Violeta, más veces ha vestido la camiseta del Real Zaragoza. «La gente que entra cuenta con credibilidad y eso es muy importante. Por eso me siento muy ilusionado», subraya el exfutbolista, que se resigna ante la imposibilidad de que el club continúe en manos aragonesas y que, por primera vez, sea propiedad de empresarios extranjeros. «Pero es que en el pasado vimos que tampoco quedarse en manos aragonesas asegura nada. Entiendo que los nuevos propietarios van a ser personas que se van a identificar con el club y que tendrán sensibilidad en ese sentido. Empieza una nueva era», dice.

Aguado también valora positivamente la salida de la antigua propiedad. «Se ha criticado mucho a la Fundación pero hay que darle las gracias por aparecer en un momento durísimo del club. Además, creo que han hecho un ejercicio de responsabilidad en lo que respecta a haber dejado la entidad en gente de fútbol y que, en mi opinión, va a saber defender la idea de club que es el Zaragoza y que luchará por subir. Es un acto de zaragocismo», asegura.

El catalán considera que la opción era «la mejor de todas» y valora especialmente la presencia de «gente de fútbol» como Raúl Sanllehi.

Aznar, escéptico

Por su parte, el expresidente Ángel Aznar se muestra algo más escéptico. «Ya era hora de que esto saliera adelante. Hubiera preferido capital aragonés, pero, si no ha podido ser, bienvenidos sean», indica el exdirigente, que matiza que «una cosa es tener músculo financiero y otra distinta es saber cuánto van a invertir».

Aznar reconoce estar «bastante escéptico» y renuncia a lanzar las campanas al vuelo. «No he forofeado nunca y tampoco lo voy a hacer ahora. Según vaya viendo las cosas, las iré analizando», indica el aragonés, que, aunque asevera que el cambio era «necesario», valora que «la actual propiedad también podría haber seguido si hubiera contado con más apoyo también desde las instituciones».

Aznar pide a los nuevos propietarios que tengan «ilusión» y que hagan «todo lo posible» para sacar el club «adelante» y lograr el ascenso. «Se lo agradeceremos».