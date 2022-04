Francho Serrano también es baja ante el Girona

No lo ha querido descartar JIM en la rueda de prensa antes del entrenamiento, pero las opciones de que Francho Serrano juegue este domingo ante el Girona son nulas. El canterano, que se lesionó en el isquiotibial izquierdo el pasado 10 de marzo, no tiene las mejores sensaciones y no se le va a forzar, por lo que acumulará su quinto partido de baja (Fuenlabrada, Cartagena, Amorebieta y Tenerife antes).

Tampoco estará Radosav Petrovic, que como Francho ha empezado la sesión al margen por la contusión lumbar que sufrió ante el Cartagena y que ya le ha hecho perderse dos choques y este será el tercero. Sí vuelve Narváez y, salvo giro imprevisto, Vada estará disponible tras retirarse con molestias en Tenerife.

"Si hay una pequeña molestia es preferible ser más conservador. La evolución de Francho va mucho mejor, pero no vamos a forzar a un jugador porque se te cae a estas alturas ya para lo que queda si se lesiona"

"Lo bueno con Francho es que se le hicieron pruebas y no tiene nada, pero si hay una pequeña molestia es preferible ser más conservador. Va a hacer una prueba y ver si es de la partida. Su evolución va mucho mejor. No vamos a forzar a un jugador porque se te cae a estas alturas ya para lo que queda si se lesiona. Que él, como otros compañeros a través de sus sensaciones, sea el propio médico", aseguró JIM. La decisión en el Real Zaragoza, en la práctica, está ya tomada y Francho deberá esperar al duelo ante el Huesca para volver. Lo iba a hacer ante el Tenerife, pero no se sintió bien en los últimos dos entrenamientos y no viajó. Esta semana se le han hecho pruebas, una resonancia magnética, y la lesión está curada, pero como las sensaciones aún no son buenas ha entrenado en todo momento al margen.

Narváez y Vada

Mientras, Petrovic sigue con una evolución muy lenta de su contusión lumbar que sufrió ante el Cartagena, aunque no hubo lesión ósea, pero sigue con molestias y es baja. No así Juanjo Narváez, ya recuperado de una lesión en el aductor y Vada, que sufrió en Tenerife una pequeña elongación también en esa zona y que el jueves ya trabajó con el equipo. "Los demás van evolucionando, pero no puedo decir. No quiero motivarme de tener a todos o casi todos ni mandar noticias, las sesiones que faltan nos van a ir diciendo los disponibles y en principio podremos contar con ellos", dijo JIM, que ha llamado para esta sesión en La Romareda a los canteranos Isaiah, Vaquero y el meta Acín, además de los más que habituales Puche y Ángel

También ha empezado, como ayer jueves, con el grupo Jaume Grau tras su operación el pasado 18 de marzo para solucionar su problema cardiaco. "Hemos hablado con los doctores y va a ser poco a poco su incorporación, tenemos que ir con las cautelas", dijo el entrenador. Grau, de momento, no puede hacer la parte de los entrenamientos con más contacto para evitar golpes fuertes, pero se espera que llegue a los últimos partidos de Liga. Como Vigaray, el valenciano es baja segura el domingo.