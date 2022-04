El primero de la nueva era

Confirmado el cambio de propiedad para que el Real Zaragoza entre en una nueva dimensión comandado por el grupo americano encabezado por Jorge Mas y con Raúl Sanllehí ya ejerciendo de piloto de este proyecto, el equipo de JIM vuelve a su realidad liguera. Es la propiciada por la Fundación saliente con el sueño de engancharse al último tren del playoff cuando el Girona, el enemigo más en forma de Segunda y que no pierde en el feudo zaragocista desde 2014, arriba a La Romareda este domingo (16.00 horas. Vamos) para examinar a un Zaragoza que lleva tres jornadas sin ganar después de sumar 4 triunfos seguidos que le ilusionaron más que nunca en este irregular curso.

La lógica invita a pensar que el tren de la sexta plaza, ahora a 7 puntos, ya partió, que sumar seis victorias al menos en las 8 jornadas que restan parece un reto fuera del alcance de un equipo que solo ha ganado 9 partidos en las 34 anteriores, uno de los registros más bajos de su historia. Sin embargo, matemáticamente es posible y con las mismas pocas esperanzas afrontó el conjunto de JIM la difícil visita a Tenerife y mereció salir ganador de ella, aunque solo sumara el enésimo empate del curso. En esa capacidad para competir, en el aliento de La Romareda y, por qué no, en el esperado cambio de suerte que traiga el nuevo ciclo de la SAD se basan las esperanzas para derribar a un enemigo tremendo y afrontar el derbi ante el Huesca del próximo domingo de la mejor manera. Por cierto, si ese tren de la sexta plaza lo puede coger el Zaragoza pasa de forma indiscutible por ganar estos dos encuentros. O al menos con sumar 4 puntos.

JIM da la lista este domingo sin Petrovic ni Francho El Real Zaragoza, como viene haciendo en los últimos tiempos en los partidos de casa, dará la lista este domingo en el día del partido y en ella no estarán Francho, con quien tuvo una charla JIM antes de que se retirara a entrenar este sábado aparte tras un mes de baja por su lesión en el isquiotibial, Petrovic, Vigaray y Grau. De la cantera solo estuvieron ayer el meta Sanz, además de Puche y Ángel. Ambos estarán seguro en la lista que se dé hoy.



El Zaragoza, con la permanencia virtual amarrada, pero no la numérica, se aferra a una fortaleza en La Romareda que le ha llevado a sumar 10 puntos de los últimos 12 en casa, aunque no pasara del empate ante el Amorebieta en la última cita y a un zaragocismo expectante, ilusionado y desconfiado con el cambio de propiedad pasada ya la época de las protestas contra la gestión de los que se marchan ahora. Bien necesitará este domingo el Zaragoza del apoyo de los suyos para derribar a un Girona en un duelo al que llega, de nuevo, sin Francho Serrano, baja por quinto partido seguido por una lesión en el isquiotibial de la que no se termina de recuperar. Tampoco están Petrovic, por su contusión lumbar, Vigaray y Grau.

Bermejo y Sabin, posibles novedades

La cita sí supone el regreso de Narváez tras su lesión en el aductor y que Bermejo, que tuvo minutos en el Heliodoro, llegue ya en plenitud. El madrileño se juega un puesto en el medio con Vada, goleador en Tenerife y tocado en el aductor en ese partido, porque JIM teme los pasillos interiores del rival y es factible que refuerce la medular y no juegue con un 4-4-2 tan claro como hace una semana. En el equipo, Zapater y Eugeni son fijos, Borja Sainz, de buen regreso al equipo también lo parece, e Iván Azón, que frenó su racha con su regreso al once, apunta a continuar. Quizá Sabin Merino ocupe el puesto de Álvaro, el más gris en el buen partido en Tenerife, ya que no se esperan cambios es en la portería y en el eje de la zaga.

5 triunfos seguidos

El Girona arriba a La Romareda como un avión, es el segundo mejor equipo tras el ecuador y suma ese repóker de victorias que le convierten en temible y que han supuesto consolidar su candidatura en el 'playoff' y hasta presentar la del ascenso directo. Posee un buen entrenador, Míchel, la consabida apuesta por los tres centrales y, sobre todo, mucha llegada y gol, con Stuani a la cabeza, que le ha marcado al Zaragoza en los cuatro últimos partidos que ha jugado, pero también con Nahuel Bustos. Míchel recupera a Aleix García y Santi Bueno tras su sanción y son dos de sus piezas principales. La duda es si de verdad ha indultado a Samu Saiz tras su enfado o es suplente.

Las disculpas de Samu Saiz Míchel, que vuelve al banquillo tras dos partidos de sanción, dio por «cerrado el asunto» con Samu Saiz, que ante el Málaga se retiró gritando payaso al técnico tras ser sustituido: «No hay ningún problema, ya ha pedido disculpas». Recupera a Terrats, Bueno y Aleix García y tiene de baja a Borja, sancionado, Kébé y Sarmiento, lesionados. Samu Saiz o Iván Martín y Stuani o Nahuel Bustos, las dudas en el once.



El Girona, uno de los equipos que controla el City Group, anda lanzado para volver a la élite y el Zaragoza apura sus últimas opciones de coger un tren a la promoción que se diría que ha perdido mientras el club entra en una nueva era. Y este es el primer partido de la misma. Todo un aliciente.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarría; Bermejo, Zapater, Eugeni; Borja Sainz, Iván Azón y Sabin Merino.

Girona: Juan Carlos; Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Jairo; Pol Lozano, Aleix García; Álex Baena, Samu Saiz; y Stuani

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: La Romareda.

Hora: 16.00.