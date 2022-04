Como uno de los mejores partidos del año. Así definió Juan Ignacio Martínez, entrenador del Real Zaragoza, la victoria de su equipo ante el Girona. «El esfuerzo de los jugadores ha sido tremendo. Hemos jugado muy bien al espacio, con mucho espíritu y fortaleza», comentó el técnico. «Aunque es verdad que hemos sufrido mucho. Me gusta sufrir pero no tanto», añadió entre risas. El alicantino quiso poner en valor el triunfo de los suyos ante un «gran rival». «El Girona es un equipo con muchos recursos. Parece que no están haciendo mucho y cuando te quieres dar cuenta te han metido un gol», explicó JIM, que señaló que su equipo mereció marcar algún tanto más y sentenciar el encuentro, además de destacar la parada en los minutos finales del choque de Cristian.

El técnico del Real Zaragoza se rindió ante el gol de Borja Sainz, único del choque. «Ha sido un golazo, de genio. Nos ha recordado a los goles que marcaba de cuchara Raúl». El jugador dio ayer la de cal y la de arena, ya que con la tarjeta que se ganó por tirar un balón desde el banquillo se perderá el próximo partido. Sin embargo, JIM quiso quitarle culpa al extremo. «Es una pena, justo me he dado la vuelta y lo he visto. Ha sido fortuito», afirmó. Juan Ignacio Martínez hizo balance de la evolución que él ve en el equipo. «Hemos tenido muchos picos de sierra. En la última racha, obviando Cartagena, el equipo ha ido creciendo en la temporada. La actitud de los jugadores es la clave El que juega, está dando un pasito adelante. Me quedo con que sabemos qué es lo que queremos». La rivalidad Con la victoria tanto del Huesca como del Zaragoza, el encuentro del próximo domingo se antoja fundamental para la pelea por la promoción. «Va a ser el partido del año. Tiene esas connotaciones por una rivalidad sana. Estamos casi con los mismos puntos. También estarán soñando con cotas mayores. Debemos ir a traernos los tres puntos. El resultado marcará el resto de la temporada», aseguró el entrenador, que volvió a destacar a la afición. «El ambiente de La Romareda ha sido increíble. Disfruto mucho en el estadio. Se ha borrado lo que tanto molestó que dije del ambiente hostil. Ya no hay ningún reproche hacia nadie. La afición está disfrutando. Ojalá lleguen muchas victorias en casa», apuntó. Por último, acerca de la venta del Real Zaragoza JIM confirmó que ya se ha encontrado con Raúl Sanllehí. «El sábado vino el director general y estuvo hablando con nosotros. Fue breve, una primera toma de contacto. Lo importante era el partido de hoy. Si vienen, les conoceremos. Nuestra obligación es el equipo. Cuando ellos lleguen, tomarán sus decisiones», finalizó el técnico alicantino.