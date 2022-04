Buenas sensaciones con la rodilla de Eugeni

El fuerte golpe que sufrió Eugeni al comienzo de la segunda parte en un choque con Aleix García en su rodilla derecha apunta a quedarse en un susto, ya que tras la primera exploración después del partido las sensaciones fueron buenas y de momento, pendiente de la evolución de la molestia, no se le van a hacer pruebas al centrocampista tarraconense, que aguantó tras el golpe más de un cuarto de hora sobre el césped, aunque al final fue sustituido con gestos de dolor.

De momento, se está a la espera de la evolución de la molestia y la idea es que el miércoles, en la vuelta al trabajo del equipo, se pruebe, por lo que si todo va bien podrá jugar en el derbi ante el Huesca, su exequipo, el domingo. Con todo, el golpe fue fuerte y el gesto posterior también, por lo que hay cautela con su evolución y no está descartado que se le hagan pruebas si persiste la molestia. Tras ese golpe, el centrocampista no se resintió en un primer momento y hasta probó con esa pierna un disparo lejano, además de trabajar a destajo en el medio, pero finalmente fue relevado.

Mientras, Francho Serrano y Petrovic, que acudieron este lunes a entrenar a la Ciudad Deportiva, podrían volver ante el Huesca. El canterano lleva dos semanas recuperado, de la lesión en el isquiotibial que tuvo el 10 de marzo y que le ha hecho perderse 5 partidos. Las sensaciones antes del choque frente al Tenerife y al Girona no eran las mejores y se decidió no arriesgar, aunque ahora sí que parece que puede ser la semana definitiva para su regreso, si bien un periodo tan largo de inactividad, de más de un mes, hace imposible en la práctica que vuelva como titular. Petrovic ha mejorado de su contusión lumbar que tuvo en Cartagena y puede volver en Huesca, aunque como en el caso de Francho se irá viendo en función de la molestia y no sería titular tras tres jornadas fuera del equipo.

Borja Sainz, sancionado

Es baja segura en el derbi Borja Sainz, que vio la quinta amarilla estando ya en el banquillo en los últimos minutos por, según el acta, "retrasar la puesta en juego del balón, con ánimo de perder tiempo, cuando iba a realizar una puesta en juego el equipo adversario", por lo que cumplirá un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones. Además, son bajas seguras en El Alcoraz Jaume Grau y Vigaray.