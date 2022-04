Sanllehí se reúne con los trabajadores y técnicos del Real Zaragoza

El que será nuevo director general cuando se oficialice la compra del Real Zaragoza por parte del grupo inversor que encabeza Jorge Mas, Raúl Sanllehí, ha aprovechado este lunes para tomar pleno contacto con la realidad del que será su nuevo club. Así, por la mañana ha estado en La Romareda con los trabajadores de la entidad zaragocista, con una representación de ellos, ha comido con Miguel Torrecilla y Juan Ignacio Martínez, director deportivo y entrenador, que también estaban en esa primera reunión, y esta tarde acudía a la Ciudad Deportiva para reunirse con los técnicos y los encargados de la cantera.

El desembarco oficial de la nueva propiedad está pendiente de la permanencia matemática, ya muy próxima, y de la autorización del Consejo Superior de Deportes. Sanllehí se ha dirigido a los trabajadores y les ha mandado un mensaje de tranquilidad con los procesos de cambio que va a llevar la entidad. Obviamente, va a realizar transformaciones en el organigrama del club, pero les ha asegurado que llega sin un guion previo y que no va a entrar como un elefante en una cacharrería, los cambios los irá marcando el nivel de conocimiento que vaya teniendo de la entidad, sobre el terreno y tras su desembarco, teniendo en cuenta que Sanllehí ya se había reunido con otros ejecutivos del club en las últimas semanas, como Luis Carlos Cuartero, al que relevará en el cargo de director general, o Mariano Aured, encargado de Finanzas.

Con Juan Ignacio Martínez y con Miguel Torrecilla ha realizado un almuerzo presidido por la cordialidad y sin hablar de futuro. Ambos acaban contrato en junio, pero en sus vínculos tienen una cláusula de renovación automática en caso de alcanzar el playoff por una temporada más. En principio, la idea de Sanllehí es contar con un director deportivo de su confianza, o más bien un secretario técnico, y renovar la estructura de esa secretaría, pero el almuerzo con ellos ha sido para hablar del estado del equipo y para tener un mayor conocimiento de la plantilla, a la que no se ha podido presentar y probablemente esta semana por problemas de agenda no pueda hacerlo, ya que hasta el miércoles el equipo no vuelve a ejercitarse.

Si el Zaragoza alcanza la promoción, de la que está ahora a siete puntos, Sanllehí deberá negociar con Torrecilla y con JIM, porque parece claro que si llega un nuevo responsable deportivo también optará por apostar por un entrenador de su confianza, aunque en el club hay una gran satisfacción por el trabajo realizado por JIM desde su llegada en diciembre de 2020, salvando al equipo del descenso el curso pasado, aunque en la campaña actual la dinámica haya sido más irregular, y se valora su talente y su capacidad para que el Zaragoza siempre haya sido un bloque competitivo, algo que también se le ha trasladado a Sanllehí.