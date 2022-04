Zapater: "El cambio de propiedad lo recibo con los brazos abiertos, me transmite ilusión"

¿Es una final el partido para el Huesca y el Zaragoza en la que solo vale ganar?

Quedan siete encuentros y son 21 puntos y la distancia con el 'playoff' ha habido rachas de no aumentarse en los últimos meses. El sexto puesto siempre ha sido accesible, los que veníamos de abajo hemos empezado a sumar y también lo hizo el Girona, aunque después se cayera la Ponferradina. No será el final sino ganamos, mientras que las matemáticas no digan lo contrario no hay nada imposible, pero lógicamente el equipo que logre los tres puntos saldrá muy reforzado. Todo es posible, desde que ganemos y sigamos a siete, pero también que pierdas y sigas a la misma distancia, aunque con una jornada menos y todo sea más difícil.

¿Qué significaría para el Zaragoza ganar este derbi?

Estamos viviendo una temporada irregular, mucha gente lo marca en rojo este encuentro y se han dado las circunstancias de que los dos equipos hemos asomado la cabeza. Para ambos es una oportunidad de soñar. Si quieres soñar y estar ahí tienes que ganar muchos partidos, para recuperar siete puntos en siete encuentros, porque el margen de error es mínimo. Es que ganar significa seguir soñando, tal cual.

Ya ha ganado derbis con el brazalete de capitán. ¿Es especial?

Es especial en sí llevarlo. Es que ni en mis mejores sueños pensaba que iba a ser capitán y lo he sido muchos años. Es una pasada para un canterano serlo, ante el Huesca y en cualquier partido.

"De lo que estoy seguro es de que si ganamos estos siete partidos entraremos en la promoción. ¿Somos capaces de hacerlo? De momento somos capaces de ganar al Huesca"

¿Si ganan saldrán de El Alcoraz con la impresión de que llegarán a la sexta plaza seguro?

No voy a citar a Simeone, pero es que es así. Solo miramos el partido siguiente. Si ganamos seguramente no habremos hecho nada pero sí mucho. Seguirá quedando distancia y dependes de los demás. De lo que estoy seguro es de que si ganamos estos siete partidos encuentros entraremos en la promoción. ¿Somos capaces de hacerlo? De momento somos capaces de ganar al Huesca.

Por cierto, ¿se le puede llamar derbi?

Pues no lo sé, no soy el que pone los nombres. Para los dos equipos es un encuentro especial porque nos jugamos mucho y porque es el partido de la Comunidad de Aragón, pero hay una realidad histórica que está ahí. Si es que yo recuerdo haber visto al Huesca jugar contra el Ejea en Luchán, con mi padre y mi hermano, o cuando bajábamos de Boltaña de pretemporada, que estaban en Segunda B y he jugado en ese campo cuando la zona enfrente de la tribuna era una tapia. Ahora su realidad es otra. Han hecho las cosas muy bien, han jugado en Primera y han tenido unos ingresos que el Zaragoza no ha tenido y que le hacen tener un límite salarial muy superior al nuestro. Ese es el presente, está claro.

Ha vivido ya 9, la mayoría de ellos, hasta 7, jugando de titular, con cuatro victorias. ¿Alguno más especial?

Ganar un partido así es increíble, pero tengo recuerdos de todos. Me acuerdo bien del partido de vuelta del año que bajamos, con el gol de Ander, después de en la ida empatar a dos. De esta época más reciente, la victoria con Agné que marcó dos goles Dongou en un campo impracticable con lo que llovió. Recuerdo también el que marqué, donde ellos fueron muy superiores y nos ganaron 3-1.

Se ha dirigido a sus compañeros esta mañana antes de la sesión. ¿Les ha hablado de estos partidos?

De todo un poco, de eso y de otras cosas. Han ido surgiendo temas, no estaba en el guion, pero es que de ciertos temas si no hablo, reviento, son temas nuestros, del vestuario, no era solo y exclusivamente del partido.

Solo 189 zaragocistas habrá en las gradas. ¿Qué mensaje le manda a los abonados que no van a poder ir?

Que sabemos que mucha gente iría y que la afición está ilusionada con nosotros y vamos a intentar soñar hasta el final. Veremos hasta dónde nos llega.

"El Huesca viene muy bien, aunque su objetivo y sus expectativas son para subir y esperaban otra temporada. Nosotros tenemos la espina de sentir que podíamos tener más puntos. Andamos enchufados y ganar supondría que la gente se ilusionara mucho"

¿Llega el Zaragoza en el mejor momento de la temporada?

La estadística anterior no vale porque son encuentros igualados. Ellos vienen muy bien, los he visto, han fichado en Navidad tras cambiar de entrenador y su objetivo y sus expectativas son para subir y esperaban otra temporada a la que han vivido. Nosotros tenemos la espina de sentir que podíamos tener más puntos de los que llevamos, pero es que otros equipos pensarán lo mismo. Lo que sí está claro es que el Real Zaragoza está bien, que todos andamos enchufados y cada uno aporta cuando le toca. Ganar supondría que la gente se ilusionara mucho.

El equipo se ha sabido sobreponer a las bajas en el centro del campo, de Grau, Francho y Petrovic. Y los que estaban jugando menos como usted han dado un paso adelante.

Nosotros tenemos un plantilla muy compensada y cualquiera se puede sentir titular. No sé los números ni el reparto de minutos, el que no juega tiene que estar preparado y siempre es complicado para el que no tiene minutos. Jugar te da confianza, ritmo, seguridad, aunque a veces tomes malas decisiones, pero eso te lo da estar en el césped. Y nosotros no sabemos muchas veces quién va a salir y casi nunca hemos repetido equipo. Todo eso estimula la competitividad, todo el mundo ha tenido minutos y oportunidades.

A nivel individual, ¿cómo se encuentra?

Aquí no hay secretos. Ya dije que cualquier futbolista necesita jugar y muchas veces hay una contradicción: necesitas jugar, pero no estás para hacerlo. El fútbol no espera y te subes o no. De repente se dan las circunstancias de que tienes que jugar y vienes de tres meses sin hacerlo, por lo que todo tiene su proceso. He tenido la suerte de tener esa continuidad porque hay cosas que solo te las da el jugar. Lógicamente, cada día me he ido encontrando mejor y a partir de ahí, hay que a seguir trabajando. El otro día ante el Girona me sentí muy bien y lo más importante es que el equipo ganó.

¿Tiene la sensación de que con usted no hay grises y que la percepción es me gusta Zapater o no me gusta?

Sufre más mi entorno que yo. Lo peor puede ser incluso imaginarme todas esas críticas u opiniones porque no las sé. Yo no estoy pendiente de las redes sociales ni de lo que dicen y tengo muy claro que no voy a entrar en ese juego, pero entiendo que mis amigos y mi familia se metan en las redes sociales. Hay opiniones positivas y negativas y todos tienen razón. Hay que aceptarlo porque esto es fútbol profesional y nadie tiene la verdad absoluta.

¿Estos últimos partidos le han hecho convencerse de que a Zapater aún le queda al menos un año más?

Los balances hay que hacerlos al final. Ahora en caliente digo que ante el Girona disfruté y de eso se trata, de sentirte bien. Tengo claro también que hay veces que el fútbol es muy ingrato, que trabajas duro y las cosas no salen como te gustaría.

"Quiero verme a finales de mayo y no solo depende de mí. Que tenga contrato ni lo contemplo. No es un tema económico ni mucho menos. Llevo muchos años con un contrato que deja claro que esto no lo hago por dinero"

Se lo pregunto de otro modo, ¿el año que viene hará esta entrevista como jugador del Zaragoza?

Puede ser. No lo sé. Mucha gente me dice que me ve bien físicamente y por qué pienso así, sin asegurar nada. Quiero verme a finales de mayo y no solo depende de mí. Que tenga contrato ni lo contemplo, yo siempre he dicho que voy a estar a disposición del club y que no me voy a agarrar a ese vínculo. No es un tema económico ni mucho menos. Llevo muchos años con un contrato que deja claro que esto no lo hago por dinero.

Si decide retirarse este año, ¿se irá con la espina clavada de no haber devuelto al equipo a Primera?

No pienso en eso, no es lo que toca. Es que hay veces que debemos mirar para atrás, aunque el fútbol no tiene memoria y yo en ocasiones tampoco la tengo. La ilusión y la ambición están muy bien, pero te olvidas de cosas, de cómo estaba hace ocho años. Tengo que pensar que lo que estoy viviendo es un regalo que no pensaba que se iba a dar. Yo ahora afronto cada día, cada semana, como un chaval que acaba de empezar y se está jugando todo.

386 partidos de zaragocista, el tercero que más tras Aguado y Violeta. Se siente orgulloso, ¿no?

Sí, pero no me paro a pensarlo. Lo de ser el tercero te lo recuerdan tantos aficionados que es un orgullo sin duda, pero me tomo cada partido que aumente esa cifra como un regalo que me da la vida. Si lo sigo afrontando con ilusión y sintiéndome bien, serán muchos más.

En enero se hace una revolución en la plantilla, con seis salidas y tres fichajes, ¿que el equipo reaccionara ha dado la razón a ese cambio?

En el fútbol los resultados son los que mandan. Todo proceso de cambios en un vestuario es traumático, pasa igual que cuando cambias de entrenador. Es inevitable que el jugador se sienta culpable. Recuerdo que cuando JIM vino me preguntó cómo estábamos y le dije que tristes, de luto. Aquí pasó lo mismo, se van compañeros que lo han sido durante mucho tiempo, es el fútbol y sabemos lo que hay, pero te sientes en parte partícipe de que eso haya pasado. No es agradable.

"Puedo entender en parte a Eguaras, una persona muy querida en el zaragocismo y en ese momento de salir de aquí no queriendo pues es normal que le doliera y que se sintiera así. Por mucho que él dijera siempre va a ser muy querido"

Entre ellos se fueron dos capitanes, Eguaras y Ros, y el primero mostró un malestar por lo que le había llegado de que se decía que habían sido tóxicos. ¿Cómo vivió eso como primer capitán?

Te pilla en medio y quieres ayudar a todos. Puedo entender en parte a Eguaras, una persona muy querida en el zaragocismo y en ese momento de salir de aquí no queriendo pues es normal que le doliera y que se sintiera así. Todos sabemos lo que hay y por mucho que él dijera siempre va a ser muy querido aquí, ha dado mucho al Zaragoza.

Ya se ha hecho oficial ese proceso de compra del club por un grupo inversor americano. Sanllehí no se ha podido reunir aún con los futbolistas, pero sí lo ha hecho con el resto de empleados y técnicos. ¿Qué os transmite ese cambio?

Sé que quiere hablar con nosotros y que no pudo ser por tener libre el lunes y el martes. Este cambio de propiedad yo creo que ilusiona a todo el mundo, que llegue gente con esas ganas, con un proyecto, pues pienso que va a ser por el bien del Zaragoza. Yo recibo este cambio con los brazos abiertos, a mí me transmiten ilusión, pero creo que a todo el mundo, aunque siempre he dicho que también hay que agradecer a los que han estado y no hay que olvidar lo que han hecho por el club.