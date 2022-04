Una minoría muy ruidosa

Si para los jugadores no es un encuentro más, ni qué decir tiene cómo viven los aficionados de los dos equipos un derbi como el que se va disputar el domingo en El Alcoraz. Con el cartel de no hay billetes colgado desde hace días en el estadio oscense, serán 189 los afortunados seguidores zaragocistas, agraciados en el sorteo de las entradas, los que tendrán que hacer frente a los 9.000 aficionados de los altoaragoneses que llenarán las gradas. «Más vale pocos y buenos», asegura entre risas Ismael Tornos, reconocido zaragocista, que será uno de los que viaje a Huesca. «Voy con muchas ganas de cantar, animar y llevar al equipo en volandas».

Con la larga estancia del Real Zaragoza en Segunda División, la rivalidad con la SD Huesca va en aumento, aunque desde las dos aficiones se insiste en que es una rivalidad sana. «Soy fiel defensor de Aragón, yo lo vivo como un día de fiesta. Es un placer competir contra los vecinos, pero debemos demostrar quién manda y ganarnos el respeto», puntualiza Tornos. En la misma línea habla Diego Moles, otro de los afortunados en el sorteo. «He estado ya varias veces en Huesca y nunca he tenido ningún problema fuera del estadio», asegura el zaragocista. «Dentro, pues lo típico, algún grito de más pero son piques sanos», añade. La inferioridad numérica no es ningún problema para Diego, más bien un estímulo. «Es divertido verte en minoría, nos pone. Es un ambiente de los que gusta vivir», subraya el joven.

Los dos zaragocistas están convencidos de la victoria de su equipo, al que ambos coinciden en pedirle una cosa: valentía. «La temporada ha sido una montaña rusa y a estas alturas ya no hay nada que perder», dice Diego, que pronostica un 1-2 con remontada incluida. «Es un partido para los canteranos. Se lo han ganado a pulso y estamos sobreviviendo por ellos. Son los que más sienten la rivalidad y saldrían a morder desde el minuto uno», asegura Ismael Tornos, que vaticina un 0-3. «Goles de Azón, Francho y Puche», fantasea.

El factor local

En el otro lado, los aficionados de la SD Huesca también esperan con ansias el encuentro. Para mí es el partido más esperado de la temporada», afirma Raúl, que resalta la importancia que tiene el derbi para los dos equipos. «Lo veo como una final por engancharse a la pelea. Creo que se verá un buen duelo porque el empate no les sirve a ninguno», analiza el oscense, de 21 años. Raúl reconoce que el Zaragoza no es el equipo que mejor le cae pero desea que algún día «se pueda vivir este partido en Primera». 2-0, goles de Escriche y Joaquín, cree que quedará un encuentro que comenzará a vivir muchas horas antes: «Desde por la mañana voy a estar por ahí, viviendo el ambiente y yendo a recibir y a acompañar al equipo».

Otro seguidor de los altoaragoneses, Alberto, de 32 años, confiesa lo «complicada» que está siendo la temporada para el Huesca pero confía en que el derbi sirva para ponerle emoción al tramo final de temporada. «Aun ganando será difícil, pero el que no lo haga estará muerto», señala Alberto. «Creo que va a ser muy igualado. Ojalá un 2-1 para nosotros. El que marque primero tendrá todas las de ganar».