Gerard Valentín: "La presión por la masa social a veces perjudica en el Real Zaragoza"

¿Cómo afronta el derbi el Huesca? Vienen de una buena racha con 10 puntos de 12.

Sobre todo con ilusión, estos partidos están para disfrutarlos, son bonitos de vivir. Es un derbi y queremos alargar esa racha positiva.

Es su primera vez que lo juega, ¿qué le han contado de estos encuentros?

Que la gente los vive con mucha pasión, como pasa en otros. Eso el jugador lo nota en el campo, con la afición metida y con ganas, lo que siempre es de agradecer.

"Ahora mismo, es un derbi porque nos encontramos en la misma categoría. Me pasaba en el Lugo también cuando jugábamos contra el Deportivo. No había tampoco tradición, pero sí esa rivalidad regional, la que existe también aquí"

Pero la rivalidad de Huesca y Zaragoza es mucho más reciente que en otros clásicos...

Pero es que hay que vivir el presente, el pasado no influye. Ahora mismo, es un derbi porque nos encontramos en la misma categoría. Me pasaba en el Lugo también cuando jugábamos contra el Deportivo. No había tampoco tradición, pero sí esa rivalidad regional, la que existe también aquí.

¿El empate no le vale a ninguno para la sexta plaza?

El que pierda desde luego que se quedará más lejos del objetivo, pero no veo que sea definitivo. No miro a metas a largo plazo, solo en mejorar y en ganar cada partido. Si eso nos da para llegar a esos puestos, pues magnífico.

Pero el objetivo del Huesca solo puede ser con su presupuesto, el cuarto límite de la categoría, buscar al menos ese premio, ¿no?

Eso está claro, es la meta. Pero a estas alturas y tal y como estamos no podemos pensar en mucho más que en el siguiente encuentro. Solo tenemos que sacar nuestra mejor versión y buscar cada victoria.

¿Qué destaca del rival?

Lo primero, que tiene una gran masa social, aunque a veces eso es bueno y otras no tanto. Hay que saber en qué situación se encuentra. A mí me pasaba en el Deportivo, se te exige más como equipo de lo que está preparado en ese momento por esa historia y la gente que hay detrás y eso a veces es una presión añadida que perjudica.

"El Zaragoza es un equipo muy dinámico, con gente joven que está jugando mucho y que le está dando frescura. Yo me llevo muy bien con Pep (Chavarría), somos del mismo pueblo y nos conocemos desde pequeños"

Está en buen momento también el Zaragoza...

Sí, sin duda. Es un equipo muy dinámico, con gente joven que está jugando mucho y que le está dando frescura. Yo me llevo muy bien con Pep (Chavarría), somos del mismo pueblo y nos conocemos desde pequeños. Es del grupo de amigos de mi hermano (Pol Valentín) y jugaron juntos en varios equipos.

Por la posición de ambos se van a medir en la banda.

Está claro, y es un buen jugador, difícil de superar como defensa. No veo a nadie por encima ni muy superior al resto en el Zaragoza, veo un equipo muy homogéneo, muy uniforme y que está encontrando buena sintonía. La zona de ataque está viviendo muchos cambios, pero juegue quien juegue es peligroso.

¿Qué le ha pasado esta temporada al Huesca para no dar ese salto de nivel que tiene por presupuesto?

Sobre todo, la igualdad de la categoría, los equipos que están arriba tampoco están teniendo una superioridad clara. Hay que buscar la racha, el estado anímico bueno y está claro que al Huesca le ha faltado esa regularidad.

Los fichajes que hizo el Huesca en enero están al alcance de pocos clubs en Segunda y, sin embargo, el equipo no ha reaccionado o ha tardado en hacerlo.

Nos ha costado, ya que ahora sí veo al equipo cómodo. No es fácil adaptarse rápido a un sitio nuevo y dar el mejor nivel de forma inmediata.

"Ya se ha visto en estos años que soy un buen jugador de Segunda, pero tengo la espina de demostrarlo en la élite"

Apuesta en enero por ir al Huesca. ¿Con qué objetivo?

Decidí hacer ese cambio, estaba en una situación cómoda en Lugo, como en casa, y vi que era el momento de dar ese paso y buscar un club con ese poderío para poder ascender y volver a Primera. Ya se ha visto en estos años que soy un buen jugador de Segunda, pero tengo la espina de demostrarlo en la élite.

Apenas la pisó con el Deportivo.

Esta misma la decisión la tomé en el año con el Deportivo y no me salió bien, ni me acerqué a mi mejor versión y no pude demostrar nada. Hay muchos factores, pero creo que ahora he acertado. En el Huesca no he llegado aún a mi mejor nivel, me está costando la adaptación y sentirme cómodo, sobre todo en los últimos partidos, donde he tenido menos espacios.

Ya es más extremo que lateral, ¿no?

Es donde más estoy jugando en los últimos años. Mi posición es de carrilero, un jugador puro de banda, después depende de la altura a la que juegue el equipo, pero siempre mirando al ataque y explotando las virtudes junto a la línea de cal, recibiendo abierto.

"Recuerdo cunado mi padre estuvo en el Zaragoza, en la secretaría técnica. Estaba jugando en el Nástic yo y venía a verle. No hubo ninguna oferta para que fichara, hemos intentado siempre no cruzarnos en la carrera"

Por cierto, algo de pasado zaragocista sí tiene. Su padre fue secretario técnico más de un año con Narcís Juliá.

Lo recuerdo bien, sí. Estaba jugando en el Nástic yo y venía a verle. Creo recordar que se quedó el Zaragoza a las puertas del 'playoff'. Vi ya claro que era un club con una masa social tan grande que tenía esa presión que le perjudica como le comentaba antes. Después, mi padre se marchó al Olympique de Marsella y ahora está en Catar.

Con él en el club, ¿hubo entonces alguna opción para ficharle a usted?

No, ninguna. Hemos intentado siempre mi hermano y yo no cruzarnos con mi padre en la carrera. Ese año creo recordar que me fui al Deportivo y no hubo ninguna oferta.