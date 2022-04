Azón, el nombre del gol

Poco pasó en el derbi, nada bueno para ninguno de los dos tras un punto que deja la promoción demasiado lejos. No fallaron, eso sí, a la cita con el gol los máximos anotadores de cada equipo. Seoane, que ya lleva 13 dianas con el Huesca, e Iván Azón, que con el de ayer suma seis y ya es el máximo realizador del Real Zaragoza. Ambos llegaron a balón parado en un partido de pocas ocasiones, ambos fueron en la primera parte, ambos revalorizan un poco más a sus autores. Azón ya ha adelantado a Álvaro Giménez, con cinco.

Iván Azón es el delantero más productivo del que dispone JIM. Sus números no mienten. La comparación con el resto, tampoco. Le costó encontrarse con el gol y la llegada de otros delanteros le fueron relegando al papel de suplente. Desde el banquillo pidió la titularidad a gritos con cinco goles en siete jornadas que forzaron al técnico a replantearse el papel de revulsivo del canterano para darle galones en el once. A la tercera titularidad consiguió el premio del gol para rescatar un punto de El Alcoraz. Lo marcó siete minutos después de que Seoane adelantara al Huesca, tras una falta en la que Eugeni despistó a la defensa local sacando rápido para Gámez y éste puso un centro al corazón del área que remató Azón.

El zaragozano ha compartido la punta del ataque con varios compañeros. En Huesca fue con Sabin Merino, que volvió a protagonizar un partido intrascendente. El último fichaje del Zaragoza no tiene la velocidad suficiente como para jugar a la contra, la idea que volvió a poner JIM sobre el césped. También ha compartido minutos con Álvaro Giménez, con quien combina bien y se complementa. Frente al Girona fue con Borja Sainz, un estilete, y Bermejo. Y, excepción hecha del golazo de Sainz para tumbar al Girona, el que más protagonismo ha tenido ha sido Iván Azón. Sus goles auparon al Zaragoza en el mejor momento de la temporada, esas cuatro victorias seguidas que permitieron soñar al equipo blanquillo.

No son solo los goles porque Azón es también el primer defensa, el primero que presiona, el que se pega con todos, el que se lleva todos los golpes porque no rehuye ningún choque, el que no escatima ningún esfuerzo, el que se vacía cada segundo que está en el campo. Tanto, que ayer tuvo que retirarse en el minuto 58 tras notar un pinchazo en la zona isquiotibial y ahora habrá que ver cuál es el alcance de esa posible lesión. Sería una baja más que sensible para JIM en el tramo final de la temporada porque a todo ese trabajo se unen ahora también los goles. Azón ya lo tiene todo.

Se estrenó en Leganés, en una derrota por 2-1, pero los cinco goles siguientes han servido para que el Zaragoza sume puntos. Marcó el 1-2 en Gijón en el tiempo añadido, un gol de fe que le define a la perfección, repitió en el 2-0 ante el Almería y en el 2-1 contra el Fuenlabrada en tres jornadas consecutivas. Acudió al rescate en Amorebieta, también al final, para salvar un punto (1-1) en un mal partido del equipo. Ahí ya no pudo aplazar más su titularidad JIM.

Tres partidos en el once le ha costado volver a ver puerta para volver a rescatar un punto para el Zaragoza. Esta vez no le sirve de mucho al equipo aragonés a efectos clasificatorios pero sí para confirmar que el equipo tiene en Iván Azón a su gran activo en ataque, una zona por la que han pasado ya demasiados delanteros sin ofrecer el rendimiento esperado. El canterano los ha adelantado a todos y ya es el pichichi del equipo.