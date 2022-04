Una breve historia

La rivalidad futbolística entre Zaragoza y Huesca es muy reciente, originándose al confluir la peor etapa en la historia de los blanquillos y la mejor de los azulgranas. Los primeros enfrentamientos oficiales se produjeron en la Copa, en las temporadas 1978-79 y 85-86. En ambos casos se clasificó el equipo de la capital aragonesa, ganando en El Alcoraz con un gol de Antic de penalti en 1978 y con dos goles de Pedro Herrera (2-2) en 1985 para superar la primera ronda camino del tercer título.

Curiosamente, el siguiente zaragocista que marcó en feudo azulgrana fue su hijo Ander, que hizo el gol de la victoria en la temporada 2008-09, la primera en la que ambos se cruzaron en la misma categoría. Era la primera vez que la SD Huesca militaba en Segunda División, mientras el Real Zaragoza purgaba su segundo descenso del siglo XXI que terminaría con un regreso inmediato. Después de aquel primer derbi en Segunda pasaron seis años hasta un nuevo enfrentamiento entre ambos. Entremedias, el Huesca regresó a Segunda B cuando el Zaragoza bajó definitivamente a Segunda, por lo que hubo que esperar a que los azulgranas volvieran a la división de plata dos temporadas después para que los caminos de ambos volvieran a cruzarse. Fue ya en el curso 2015-16 y, desde entonces, también ha sido un derbi discontinuo en el tiempo.

En ese curso 15-16 ninguno de los dos pudo cantar victoria, ni en La Romareda (3-3) ni en El Alcoraz, donde marcaron Samu Saiz y Dongou (1-1). El camerunés es el máximo artillero de la historia zaragocista en campo azulgrana puesto que en la siguiente visita, que ya fue la temporada siguiente, hizo un doblete que, junto a otro tanto de Ángel, permitió al Real Zaragoza volver a ganar en El Alcoraz (2-3). El conjunto azulgrana disputó la promoción de ascenso cayendo contra el Getafe.

Desde entonces no ha vuelto a puntuar el conjunto blanquillo en sus visitas al Altoaragón. En la campaña 2017-18 un tanto de libre directo de Zapater no pudo evitar la derrota zaragocista por 3-1 con tantos de Melero y el Cucho (2) para los locales. El Huesca logró al fin el ansiado ascenso a Primera ese curso, mientras que el equipo de Natxo González se estrelló en el playoff ante el Numancia. El derbi no volvió a repetirse hasta una temporada después, cuando el Huesca perdió la máxima categoría.

Fue en la temporada 2019-20, la más accidentada de la historia por la pandemia. También la que más polémica suscitaron los enfrentamientos entre Huesca y Zaragoza. El duelo en El Alcoraz se produjo antes del coronavirus y se decantó por 2-1 para los locales con tantos de Okazaki, Soro (que reclamó también un penalti) y Josué Sa. El Zaragoza acabó el partido con nueve jugadores por las expulsiones de Delmás y Guitián. La de hoy es la sexta visita del Real Zaragoza a El Alcoraz en partido de Liga.