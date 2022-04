Las tablas no dejaron satisfecho a ninguno de los entrenadores. A pesar de ello, Juan Ignacio Martínez calificó el empate como «justo». «Ninguno de los dos equipos hemos merecido ganar porque no hemos sido capaces de superar al rival. Ninguno ha renunciado al partido pero nos conocemos muy bien», valoró el entrenador, que lamentó los percances que sufrieron sus hombres en el día de ayer: «No soy de poner excusas, pero nos hemos levantado con las bajas de Lasure y Narváez. Luego lo de Nano, Iván...hemos tenido que buscar alternativas». Martínez calificó como un «mazazo» el primer gol pero quiso destacar la pillería de sus hombres: «Ha sido una jugada genial de Eugeni, que les hemos sorprendido».

El alicantino no quiso entrar a valorar la diferencia de presupuestos. «Ese es un tema complicado. Nosotros somos un equipo que siempre intenta ganar. Los rivales lo ponen difícil, pero defendemos un escudo con mucha historia», afirmó. Lo cierto es que el punto logrado en El Alcoraz deja a su equipo en tierra de nadie. A pesar de las dificultades, JIM les pidió a sus jugadores un último esfuerzo en el tramo final de la competición. «Yo no quiero ser el más optimista del mundo, entiendo en qué situación estamos. El sexto nos lleva buena distancia, pero quedan seis partidos y todo puede pasar. Nosotros debemos ganar. Espero que el equipo siga compitiendo. El Real Zaragoza no puede tirar la temporada. Es dificilísimo, pero hay que intentarlo», subrayó. El técnico alicantino, al que se le vio emocionado antes de comenzar el encuentro, volvió a alabar a los seguidores desplazados del equipo y el apoyo que le brindaron. «Esta afición es un sentimiento. Me marcharé como zaragocista. Soy una persona emotiva, agradecida y cuando nosotros hemos llegado al estadio, ellos ya estaban esperando», reconoció el entrenador. « Con ellos la temporada pasada hubiera sido más fácil. Este año estoy disfrutando muchísimo. Queríamos darle el premio de la victoria pero no ha podido ser», finalizó el técnico zaragocista.