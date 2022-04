Solo quedan los sueños

El empate no valía. Si valía algo para el Real Zaragoza y la SD Huesca en su desesperada carrera por atrapar el tren de la sexta plaza era la victoria. No ganó ninguno y la sensación es que perdieron los dos un derbi donde hubo más emoción que juego y en el que para zaragocistas y azulgranas supuso el cierre virtual de sus respectivas temporadas, a ocho puntos los oscenses y a nueve los blanquillos del Oviedo tras su triunfo ante el Sporting cuando restan 18. La lógica invita a pensar que el telón ha caído para ambos. La lógica y la realidad.

El derbi aragonés tuvo un gran escenario, un Alcoraz registrando la mejor entrada de su historia, con 8.143 espectadores y solo 200 zaragocistas en las gradas, aunque muchos más en las calles de Huesca en un día intenso y de emociones y de buen ambiente. El duelo mostró dos equipos muy igualados que exhibieron en los 90 minutos las virtudes y miserias que les han acompañado gran parte del curso. El Zaragoza compitió, como lo ha hecho casi siempre en esta temporada, que para eso lleva 18 empates ya y solo ha perdido en 8 encuentros, pero no le alcanzó para ganar, algo que solo ha logrado en 10 encuentros, una señal más que clara de que le ha faltado ese punto de capacidad para de verdad pensar en subirse al tren del 'playoff'.

El Huesca, pese a sus mayores opciones económicas, nunca ha funcionado como un bloque en este curso, con muchas lagunas, las que se volvieron a manifestar ayer, sobre todo en la primera parte para que no fuera superior en ningún momento a su rival, solo y si acaso en el arreón final, en los últimos minutos.

Muy lejos del Oviedo

El derbi al final lo ganó el Oviedo, que sí hizo los deberes en su duelo de rivalidad poniendo el listón para la sexta plaza muy alto, en esos 57 puntos que ahora ven tan lejos el Huesca y el Real Zaragoza, que han perdido ese tren a lo largo de un curso repleto de irregularidad que ambos han firmado. Por eso llegaron tan exigidos a este choque finalizado en tablas más que justas por lo visto en el encuentro, donde se repartieron méritos igual que se distribuyó la escasez futbolística.

Fue un duelo más intenso que bien jugado, un partido con más ritmo que fútbol y con más intención que realidad. El empate, que no le valía a nadie, se acabó por imponer, dejando que el Real Zaragoza viva un final de temporada tranquilo en su proceso de cambio de propiedad. Ya se intuía desde hace semanas, desde que el conjunto blanquillo fue capaz de enlazar cuatro victorias consecutivas, ante Las Palmas, Sporting, Almería y Fuenlabrada, que el descenso no iba a ser una amenaza, aunque viendo el nivel de los equipos de la zona baja se diría que nunca lo pareció, pero el equipo de JIM puso tierra de por medio y soñó entonces con atrapar ese tren hasta que el Cartagena le bajó de la nube con el bofetón de verdad decisivo en este curso.

Reacción frenada

Nada ha sido igual desde entonces, el Zaragoza, sin Jaume Grau y hasta la segunda parte de este encuentro tampoco sin Francho, con su poquito gol y sus muchos problemas, de nuevo esta vez en ataque, con lesiones (Azón o Nano Mesa), sanciones (Borja Sainz) o enfermedades (Juanjo Narváez), ha sido incapaz de levantarse para convertir ese sueño en algo intangible. No pudo con el Amorebieta, no plasmó su superioridad en Tenerife y el triunfo ante el Girona ya sonó a tardío. Tampoco ganó en El Alcoraz, otro empate, paso de tortuga válido para salvarse, pero muy lejano al tren de la promoción si te has dejado tantos puntos en el camino.

El equipo de JIM solo ha encajado una derrota, la de Cartagena en los últimos nueve encuentros, pero su balance, siendo bueno, es insuficiente para ese esfuerzo que requería engancharse a la promoción, con 18 puntos de los últimos 27. El Zaragoza, tan irregular en el primer tramo de campeonato, reaccionó tan tarde, después de aquel mes de enero casi de revolución y que generó un buen cambio en la medular, en la zona decisiva, lastrado después por las bajas, que necesitaba una segunda vuelta perfecta. No la ha vivido. Está siendo buena, con 22 puntos en 15 choques tras el ecuador, pero no es suficiente. No lo va a ser.

Restan seis partidos, tres de ellos en La Romareda, ante Burgos, Alcorcón y Lugo, y otras tres salidas, a Burgos, Oviedo y San Sebastián ante el filial donostiarra, y el Zaragoza ha competido bien en los últimos encuentros sabiendo que la hazaña de la promoción era casi un imposible. Ahora que lo parece aún más, el zaragocismo, expectante ante el cambio de propiedad, le va exigir que mantenga ese espíritu en la recta final. Esa es la meta.

Xisco echa el telón

Eso sí, la persiana que la lógica invita a echar en el Zaragoza la cerró del todo Xisco en el Huesca, con un punto más que los zaragocistas. El técnico ya dejó claro, al margen de que no va a seguir en ese banquillo, que en la promoción ya no hay que pensar, que no la van a alcanzar y que ese empate en el derbi tras sumar 10 puntos de los 12 anteriores supone el final virtual de la temporada para el cuadro oscense, que no ha sabido reflejar en el césped tener el cuarto límite salarial de Segunda, casi cuatro veces superior al del Zaragoza. No ha aprovechado la ayuda al descenso y el Huesca ha estado demasiado lejos de ser candidato a subir. Como el Zaragoza, con menos medios, claro está. Ambos van a vivir un final de curso muy tranquilo y se volverán a encontrar la próxima temporada en la categoría de plata en dos nuevos derbis. El ascenso quedó en el terreno de los sueños. Y solo en él.