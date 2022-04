Torrecilla y JIM, un relevo natural

El empate del Real Zaragoza en el derbi ante el Huesca desvaneció cualquier posibilidad realista de alcanzar una plaza de promoción, un sueño que desde el principio, desde aquella reacción de cuatro victorias seguidas, pareció más quimérico que otra cosa por la irregularidad anterior. Ahora, a nueve puntos de la sexta plaza del Oviedo cuando restan 18 es en la práctica un imposible alejado de toda lógica. No conseguir esa meta supone que tanto Miguel Torrecilla como Juan Ignacio Martínez acaben sus respectivos contratos el 30 de junio y la llegada de la nueva propiedad señala como más que probable, o se diría que natural, un cambio total de registro deportivo.

Se diría, pues, que ambos se disponen a vivir sus últimas fechas en un puesto que asumieron en diciembre de 2020, primero Torrecilla y, como apuesta personal del salmantino, JIM. Tomaron un Zaragoza roto y que caminaba hacia Primera RFEF y el equipo se levantó, en medio de muchas dificultades económicas y dudas en el proceso de venta, para lograr la permanencia, mientras que en la segunda temporada la meta de la pomada, de pisar la promoción y pensar en un retorno a Primera, se ha quedado demasiado lejana.

Con JIM hay un consenso general sobre su labor y su talante en el club y unos números que, sin ser extraordinarios, sí dejan claro que ha sacado mucho partido a los mimbres que ha tenido

En el contrato de ambos hay una primera cláusula de renovación automática por un año en caso de alcanzar playoff, pero no va a haber lugar a ella. Raúl Sanllehí, nuevo director general en el proyecto que va a desembarcar, se reunió con ambos la semana pasada para presentarse y no les anticipó ninguna decisión de futuro, ni en su salida en junio ni en una continuidad que en principio no se contempla, mucho más al no alcanzar la meta antes expuesta, pese a que el trabajo de Torrecilla no haya sido malo, con el lastre de sus apuestas para el gol, y con JIM hay un consenso general sobre su labor y su talante en el club y unos números que, sin ser extraordinarios, sí dejan claro que ha sacado mucho partido a los mimbres que ha tenido, que no han sido los mejores, ni el año pasado, con un equipo muy tocado y con lastres pesados, ni en este, con el decimonoveno límite salarial de la categoría, CVC al margen, claro está.

Ese relevo natural en la secretaría técnica invita a pensar en una apuesta personal ahí de Sanllehí, un hombre de fútbol también y que fue jefe de ese departamento en el Barcelona y en el Arsenal para que entre ambos designen el entrenador que, con un límite salarial mayor, superior a los 10 millones, con la nueva propiedad busque el ascenso a Primera la próxima temporada. Torrecilla pondrá así final a una etapa en el Zaragoza de claroscuros. Fue la apuesta de Luis Carlos Cuartero en diciembre de 2020 tras la salida de Lalo Arantegui y, tras acertar en la llegada de JIM para que el equipo, penúltimo, se levantara, su primer mercado lo solucionó con las llegadas de Peybernes, Álex Alegría y Sanabria. El pasado verano, muy condicionado por la frustrada llegada de Spain Footbal Capital y por el proceso de venta en general, fichó ocho jugadores, Lluís López, Fran Gámez, Borja Sainz, Petrovic, Vada, Álvaro, Nano Mesa y Yanis, con un borrón claro en el panameño y con un nivel entre aceptable y discreto en el resto.

En el pasado enero, con escasez económica de nuevo y con un cambio profundo con hasta seis salidas y la sombra de la parte final de la compraventa, acertó en Jaume Grau y Eugeni, pero el problema de corazón del primero fue un varapalo, y no volvió a estar fino arriba, con la incorporación de Sabin Merino.

El curso pasado, JIM logró un promedio de 1,54 puntos en las 24 jornadas para salvarse, un balance que ha empeorado en esta campaña (1,33 en 36 choques). Suma 85 puntos en 60 jornadas, con 1,41 de media

JIM, por su parte, se ha sabido adaptar a las dificultades y a la estrechez económica y su Zaragoza ha sido en la inmensa mayoría de veces competitivo. El curso pasado, logró un promedio de 1,54 puntos en las 24 jornadas para salvarse, un balance que ha empeorado en esta campaña (1,33 en 36 choques). Los 85 puntos en 60 jornadas (20 victorias, 25 empates y 15 derrotas) que lleva lo sitúan muy próximo con 1,41 de media a Popovic (68 en 47, con 1,47), Víctor (97 en 65, con 1,49), y Carreras (37 en 24, con 1,54) y algo más lejano a Natxo, el técnico con mejores números (71 en 42 citas con 1,69 de media) en la época de la ya extinta Fundación Zaragoza 2032.

El cuarto mejor

Su promedio en estas 60 citas ligueras es para rozar las plazas de promoción en una temporada, un balance insuficiente para el ascenso, pero valorable en las difíciles circunstancias que ha tenido. Mientras, de los 14 equipos que han estado en Segunda en todo momento desde su llegada solo Girona (101 puntos), Tenerife (99) y Leganés (86) han logrado sumar más, otro dato que remarca la buena labor de JIM, incompleta por dejar escapar una promoción de ascenso para el deseado retorno a Primera.