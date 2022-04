Xisco, el 'arma secreta' del Huesca en el derbi contra el Real Zaragoza

Xisco Muñoz, técnico de la SD Huesca hasta el final de la presente temporada, protagonizó el pasado domingo una de las principales anécdotas del derbi disputado ante el Real Zaragoza al ser incluido en la alineación inicial del equipo azulgrana.

El error fue recogido en el acta elaborada por el colegiado del encuentro, Jon Ander González Esteban, que, en el apartado de observaciones destinado a la exposición de otras incidencias reflejó que "se ha creado un anexo al acta del día 18/04/2022 a las 19.25 motivado por el hecho de que el entrenador de la SD Huesca, D. Francisco Javier Muñoz Llompart, fue incluido en la alineación del partido por un malentendido en la lista facilitada por el delegado del Huesca al inicio del encuentro", redactó el árbitro, que concluyó la referencia al error con una aseveración envuelta tal vez en cierta ironía. "Finalmente, el entrenador no participó en el encuentro".

Xisco, que anunció tras el partido que no seguirá la próxima campaña en el Huesca al no haber cumplido el objetivo de alcanzar el playoff, no pudo dirigir a su equipo desde la banda al encontrarse sancionado y fue su segundo, Antonio Calle, el que dio instrucciones a los suyos desde el banquillo.