El capitán del Real Zaragoza toma el mando

A Zapater no le van las redes sociales. Siempre ha dejado claro que no concede valor a las críticas desde el anonimato, pero es consciente de las voces que exigen su retirada al entender que, a sus 36 años, ya no tiene nada que aportar y que su tiempo en el Real Zaragoza ha concluido. Pero el capitán no es de los que bajan la cabeza. Ni siquiera cuando aquella lesión en el tendón rotuliano le situó al borde de un adiós que, sin embargo, no estaba dispuesto a asumir en esas condiciones. Porque Zapater siempre regresa. Contra viento y marea, ha vuelto a capear el temporal y a coger el timón con fuerza para guiar a los suyos a tierra firme. No fue fácil. Nunca lo ha sido.

Con Zapater de titular el Zaragoza ha perdido solo tres de los 17 partidos jugados Tras su precipitada reaparición en Cartagena tras haber permanecido un mes y medio fuera del equipo por problemas físicos, el ejeano fue, sorprendentemente, titular en tierras murcianas, donde acusó la falta de ritmo y fue sustituido al descanso para frenar un vendaval que no hizo sino arreciar después. Pero las bajas en la medular favorecieron su continuidad en un once del que no ha vuelto a salir. Se decía que su estado físico ya no le permitía aguantar un partido completo. Ya lleva cuatro consecutivos (ante Amorebieta, Tenerife, Girona y Huesca). Otro dato elocuente: cuando el capitán juega todo el partido sin ser sustituido, el Zaragoza nunca pierde. Tres victorias (1-2 en Alcorcón, 2-3 en Las Palmas y 1-0 al Girona) y cuatro empates (1-1 en Lugo y Tenerife y el mismo marcador en casa ante Amorebieta y Huesca) es el balance de los siete encuentros completos disputados hasta ahora por el aragonés. Con Zapater de titular, además, el Zaragoza ha perdido solo tres de los 17 partidos jugados (4 victorias y 10 empates) y es el décimo jugador de la plantilla que más veces ha formado parte de la alineación inicial. Cada vez mejor Atrás ha quedado el enésimo mal rato. El ejeano vuelve a disfrutar sobre el campo y su estado físico es cada vez mejor. JIM recurrió a él para ocupar una medular vacía por las bajas de Francho, Grau y Petrovic y el capitán, en su puesto natural de pivote defensivo, ha respondido. Cada vez más seguro y con mayor confianza, el rol de Zapater ha adquirido más relevancia en un centro del campo en el que el de las Cinco Villas viene estando rodeado por jugadores de marcado carácter ofensivo como Eugeni, Vada o Bermejo. Y en ese escenario de repliegue, bloque bajo, ayudas y coberturas, el Zaragoza, que parece competir mejor cuanto menos propone, ha encontrado en Zapater un asidero firme al que aferrarse. Asegura que aún no tiene tomada una decisión sobre su futuro. Con un año más de contrato y uno de los salarios más bajos de la plantilla, Zapater, de momento, sigue aquí. Su tiempo, desde luego, no ha acabado.