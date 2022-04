Pablo Casabona, el último héroe de un Real Zaragoza para la historia

Cuando Carlos Azón detuvo aquel penalti que daba el título de campeón de España al Real Zaragoza juvenil, uno de los primeros en abrazar al meta fue Pablo Casabona, defensa polivalente que venía de sufrir una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha. A su lado, las muletas no frenaban el ímpetu de Alejandro Escuin, que un mes antes de la gran final ante el Villarreal había sufrido la misma lesión pero en la pierna izquierda. Aquel imborrable recuerdo dibuja una sonrisa en el rostro de Pablo, al que cuatro roturas en la misma rodilla han obligado a colgar las botas sin ni tan siquiera haber cumplido los 21 años.

«No se puede ser más zaragocista que los que han llegado al primer equipo. Lo sé bien»

La última caída fue hace apenas un mes y medio, en el Club Deportivo Fuentes, al que recaló cedido por el Real Zaragoza en busca de un nuevo comienzo. En realidad, fue el final. «La primera lesión fue en mi primer año de juvenil, con el Liga Nacional, en el último entrenamiento antes de ir con la selección aragonesa. La segunda, a caballo entre el Liga Nacional y el División de Honor cuando este fue campeón de Liga y de España. Un año después volví a caer tras un choque fortuito con Iván Azón en un entrenamiento de pretemporada y la última, tras haber completado todas las pruebas de fuerza en las piernas, cuando me rompí el cruzado en una acción que hago 200 veces en un partido. Siempre el cruzado de la rodilla derecha. Se acabó», asume Pablo, al que el infortunio reservó la cruz.

Pero, lejos del derrumbe, el canterano solo mira hacia adelante. La vida le ha obligado a relativizar y a madurar a marchas forzadas. Por eso, Pablo pone buena cara al mal tiempo mientras asiste orgulloso al triunfo de sus compañeros de camada. «Es lo que me ha tocado y lo tengo asumido. Estoy orgulloso de ver a mis compañeros llegar al primer equipo y a otros rozar ya el ascenso con el filial, pero a mí el destino me reservaba esto y me ha obligado a madurar en todos los aspectos. Aquí me ha traído la vida. Nunca te lo imaginas y solo sabes lo que es si lo vives porque son momentos muy duros". Pero no estuvo solo. "Con el apoyo de la familia y los amigos, tratas de llevarlo de la mejor forma posible. Al final todo es relativo y siempre podría ser peor. He disfrutado mucho del fútbol y me quedo con todo lo vivido», subraya.

El comienzo fue el fin

Para Pablo todo ha terminado cuando debía comenzar. Lateral derecho o central, se acabaron las interminables carreras contra el reloj y los sueños con seguir los pasos de sus amigos Francés, Puche, Azón y sobre todo Francho, al que solicita de vez en cuando alguna foto firmada para repartir entre amigos y conocidos que se la requieren. «Llevo jugando con él desde alevines y nos conocemos de toda la vida. Y ahora lo ves en la tele y es algo muy especial», afirma Pablo, zaragocista de cuna «como todos los que ya han llegado al primer equipo. Ya le digo yo que más zaragocista que ellos no se puede ser. Lo sé de primera mano. Se van a dejar la piel siempre por ese escudo», sostiene Pablo, al que se le ilumina la mirada cuando habla de los suyos. «Son chavales muy normales, unos tíos cariñosos y amables a los que no se les va a subir la fama a la cabeza».

"La segunda lesión fue por una acción fortuita con Iván Azón. Me preguntaba todos los días cómo estaba. Es un gran amigo"

De ellos, como del resto del club, guardará siempre un recuerdo «espectacular». Y es que «el Real Zaragoza se ha portado de forma excepcional conmigo. Tanto Ramón Lozano como Ángel Espinosa, Pedro Suñén o José Luis Arjol, así como los fisios Fernando y David. En el equipo han salido varias veces ya con camisetas de apoyo hacia mí y los compañeros se han volcado conmigo». Especialmente Azón, protagonista involuntario en aquella segunda lesión, la más dura porque «iba a ser una temporada de mucha felicidad tras haber ganado los dos títulos pero solo pude disfrutar durante 30 minutos. Fue un golpe duro», recuerda Pablo, cuyo percance tuvo en vilo al delantero durante mucho tiempo. «Me preguntaba todos los días cómo estaba y aún hablamos a menudo. Es un gran amigo».

La vida sigue para Pablo, centrado ya en sus estudios de 3º de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad San Jorge y en los benjamines del Santo Domingo Juventud a los que entrena. «No le doy muchas vueltas, la verdad. A veces piensas que tú también podrías estar ahí, pero siempre he sido consciente de era muy difícil aun sin lesiones. Tengo totalmente asumido lo que me ha pasado y seguiré vinculado al fútbol y disfrutando de lo bien que les va a amigos a los que quiero. Se lo merecen todo».