Fran Gámez: "Voy a conseguir el ascenso con el Real Zaragoza sí o sí"

La lógica dice que a 9 puntos del 'playoff' con 18 por jugarse ya no hay opciones, pero las matemáticas aún las conceden. ¿Qué piensa el vestuario?

Son muchos puntos, es obvio, pero tenemos que seguir, ganar partidos y cuando las matemáticas no nos den esa vía pues ya diremos hasta aquí, aunque la idea es intentarlo hasta el final. Además, tampoco podemos decir que ya estamos de vacaciones y que no hay nada que hacer. Al llegar al Zaragoza lo haces con el objetivo de volver a Primera y lo vamos a intentar hasta el final. Que por intentarlo no quede.

¿Qué le ha faltado al Zaragoza para estar arriba, en la zona de promoción?

Yo creo que principalmente, gol. Hemos encajado pocos relativamente y al inicio de Liga generábamos muchas ocasiones y nos entraba y eso nos hizo empatar muchos encuentros y descolgarnos. Logramos tres triunfos seguidos que nos acercaron y el partido ante el Tenerife antes del parón nos hizo daño y luego al volver no estuvimos bien. Esa falta de continuidad en los resultados por no tener más gol para mí ha sido la clave para no ganar más partidos que sí merecimos lograrlo.

Calidad en los delanteros, mala suerte, falta de juego… ¿Por qué falta gol?

El gol es cosa de todo el equipo, eso lo primero, a veces no hemos acertado en el remate, otras en el último pase o porque no hemos jugado tan bien en algunas ocasiones. Es un problema global. Yo creo que los delanteros que tenemos han hecho goles a lo largo de su carrera, Álvaro, Nano, Sabin (Merino), vienen cedidos, tuvieron temporadas muy buenas en el acierto y han jugado en Primera, Azón ha demostrado que tiene ese gol y está también Juanjo (Narváez). No es un problema de nombres, desde luego.

El Zaragoza es ahora, tras la actualización de enero, el cuarto límite salarial más bajo y se le ha exigido subir, o al menos, como dijo el director deportivo, estar cerca de la pomada. ¿Hay correspondencia entre una y otra cosa?

El dinero no sale al campo y gana partidos, es verdad que no puedes llegar a algún jugador puntual, pero el futbolista que viene al Zaragoza lo hace para ascender y no mira el límite salarial. Para mí, siendo uno de los más bajos de Segunda creo que hay plantilla para pelear hasta el final por estar entre los 6 primeros.

Eso es lo que dijo el director deportivo, la famosa pomada.

Para mí personalmente era así, viendo a los demás equipos y viendo cómo entrenamos nosotros y cómo hemos jugado contra los rivales de arriba, ya que salvo contra el Valladolid allí a todos les sacamos puntos. El límite salarial no puede ser una excusa y no lo es para justificar que no estemos arriba.

Empezó a un nivel excelso a su llegada, después tuvo un bajón y ahora está otra vez mejorando. ¿Por qué esa irregularidad?

No lo sé, la verdad. Llegué muy bien, parecía que había caído de pie, notaba la confianza del entrenador y de todo el mundo. La roja en Fuenlabrada me perjudicó, tuve varios partidos que no estuve al nivel anterior. Tras el parón, tuve el covid y no es excusa porque no sufrí síntomas, pero viví dos o tres partidos después que no me sentí muy allá y ahora estoy viéndome cada vez mejor, pero no sé decir el motivo de esos altibajos, la verdad.

Quizá está en el peso del escudo. ¿Nota esa presión de jugar en el Zaragoza, se siente más responsabilidad que en otros clubs, que en el Mallorca por ejemplo?

No sé si la palabra exacta es presión, porque creo que jugar en el Zaragoza te aporta muchas más cosas positivas que tener un lastre encima por llevar este escudo. Esta afición es exigente y nosotros en la primera vuelta apenas ganamos partidos en casa, es normal que la gente mostrara un cierto enfado. Ahora, eso lo hemos cambiado, se nota cómo empuja esta afición con nosotros. No diría que pese el escudo o la camiseta, pero sí hay una exigencia que se nota

Es normal que la afición exija tras 9 años en Segunda. Creo que ninguna similar en España ha sufrido lo mismo en la historia reciente.

Eso está claro. A mí está afición me parece exigente, pero es que creo que debe serlo, por su historia, por la gente que hay detrás… No están acostumbrados a estar tanto tiempo en esta categoría y te exigen volver donde ellos se merecen.

Empezó en el Acero, después en el Atlético Saguntino, ambos de su localidad natal, y hasta que firma por el Mallorca con 26 años no había jugado en el fútbol profesional y no tardó en llegar a Primera.

En mi cabeza siempre estuvo llegar y con esa intención entrené y peleé cada día. Tuve suerte porque en el Saguntino enlazamos el ascenso a Segunda B y ganamos la Copa Federación, con años buenos sin duda. En el Mallorca desde que llegué fue todo muy rápido y muy bonito. Siempre pensé en llegar al fútbol profesional, aunque escuchaba en mi entorno que debía pensar en hacer otras cosas, que siempre hice, ya que estudiaba Educación Física, trabajaba en los veranos en algún campus de deportes o de socorrista en piscinas

¿Que cueste más llegar hace que se valore más?

Sin duda. Los jóvenes que llegan muy pronto a lo mejor no le dan el valor que le doy yo o la gente que le han pasado cosas parecidas de no tener nada a conseguirlo con una edad ya más avanzada.

El verano pasado, en pleno proceso de compra frustrado después usted fue el primer futbolista que dio el sí. ¿Qué le empujó entre tantas dudas?

Es que la primera vez que me lo dijeron pensé ‘hostia, claro que sí’ Sabía lo que es el Zaragoza, lo que es este estadio, lo que cuesta jugar en un equipo así. Me apetecía mucho decir en el futuro que había sido jugador del Zaragoza y llegué con la idea de conseguir otro ascenso y devolver al club al lugar que merece. Después de tantos años en segunda, el grupo y el cuerpo técnico que logren ese ascenso serán recordados para siempre.

Firmó por dos años, con uno más opcional en función de partidos, 50 en dos temporadas siendo titular o jugando 45 minutos o más y ya lleva 31 en este curso. Lo tiene en la mano seguir hasta 2024…

Sí, ojala que sí. Yo me veo desde luego hasta 2024. Es que a toda mi gente cercana se lo he dicho que me veo muchos años aquí, me siento muy a gusto en la ciudad y en el club. Tengo intención de conseguir esos partidos y lograr la renovación, pero dentro de mí lo que siento es que voy a estar muchos años aquí y es lo que quiero.

¿Acertó en venir?

Sin lugar a dudas. No solo no me arrepiento, al contrario, estoy muy contento con la decisión que tomé y la volvería a tomar sin duda después de lo que he vivido. Es que creo que voy a conseguir el ascenso con el Zaragoza sí o sí.

¿Qué supondría para Fran Gámez eso?

Una pasada. Veo el ambiente que hay, la gente, el estadio, los aficionados… He tenido la suerte de subir dos veces con el Mallorca pero aquí por la masa social y la manera de sentir el fútbol tiene que ser impresionante y quiero vivirlo.

¿Cuáles cree que como lateral son sus virtudes y sus defectos, las cuestiones a mejorar?

No considero que sea un mal defensor, pero los entrenadores me lo dicen y es verdad que a veces debo estar más fuerte en algunas disputas. No diría falta de intensidad, ni creo que me cojan muchas veces la espalda, aunque ese riesgo siempre lo tienes si miras mucho para arriba. Debo ir con más fuerza y con mayor determinación para llevarme el balón. Y las virtudes, es evidente que me gusta atacar, aunque creo que puedo mejorar en el último pase, aunque llevo 5 asistencias, así que algo hago bien también.

¿El placer de una asistencia es idéntico al de marcar?

Es muy diferente, pero yo diría que me gusta más dar un pase que hacer un gol. Hombre, si es un tanto muy importante habría que verlo, pero dar esos pases a mí me encanta.

¿Qué porcentaje ha visto el zaragocismo de su nivel?

No sé, quizá no me corresponde a mí decirlo. He tenido partidos mejores y peores, siempre intentando dar lo mejor sabiendo que hay días que sales con las botas torcidas y no te van bien las cosas.

¿El hecho de no haber tenido la competencia de Vigaray por su lesión le ha ayudado o le ha perjudicado por no tener que pugnar con él por un puesto en el once?

Está Ángel López también pero sé que no tengo esa competencia de la primera plantilla. Para un jugador siempre es mejor tener a otro en su mismo puesto, también por la tranquilidad de pegar un bajón sabiendo que puede salir un compañero y hacerlo igual de bien. Desde el primer momento he tenido la confianza del director deportivo y del entrenador porque en verano o en enero pudieron fichar en mi puesto y no lo hicieron. Entiendo que es porque he rendido bien. Carlos ya está con nosotros y ojalá vuelva pronto, ya que competir con él será hacerlo con uno de los mejores laterales de Segunda y a mí me hará mejor jugador.

A Ángel por cierto, ¿cómo lo ve?

Yo con 19 años jugaba en Preferente, así que imagínese. Aún le queda mucho, está entrenando con todo un Zaragoza, ha debutado, ha jugado en la sub-19… Tiene que tener paciencia y cabeza, lo segundo sin duda lo tiene. Será un jugador que, si no es aquí será en otro sitio, pero hará una carrera larga como profesional.

El miércoles se reunieron con el nuevo director general. ¿Qué pálpito les transmiten los nuevos accionistas?

Nos dijo que son una gente seria, que vienen a ayudar al Zaragoza y a devolverlo al lugar que se merece. Nosotros estamos contentos de que gente tan importante quiera venir a este club. Yo siempre voy a estar agradecido a los que van a salir ahora porque son los que me trajeron aquí. Es gente nueva que viene a hacernos crecer a todos y va a ser lo mejor para todos, ese es mi pálpito.

Usted ya tiene experiencia en un propietario americano con Robert Sarver en el Mallorca.

A él lo vimos poco, la verdad. A Andy Kohlberg (presidente) sí lo veíamos más. Siempre dieron al grupo su confianza, también al que subió de Segunda B porque han mantenido a bastante jugadores hasta hoy. Son gente profesional y te daban facilidades, mejoraron muchas cosas, la ciudad deportiva por ejemplo. Si logran la permanencia este año en Primera les va a dar un impulso, pero también es cierto que cuando bajamos ellos siguieron confiando en el bloque e inyectaron una cantidad de dinero importante. Siempre dijeron que era un proyecto a largo plazo y eso lo han demostrado.

¿Alguna peculiaridad que recuerde?

Hubo un tiempo en que al final de los partidos nos avisaban a cuatro o cinco jugadores para estar con los aficionados de la zona VIP para charlar o cenar con ellos, pero eso también te permitía acercarte a la afición.