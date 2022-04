A finales de enero el Real Zaragoza trasladó una oferta de renovación a Francho Serrano, cuyo contrato acaba en 2024, con una cláusula de 8 millones de euros y la negociación quedó estancada en una contraoferta a la espera de que se cierre el desembarco de la nueva propiedad y se retome un diálogo, que, como ya conto este diario, está aún lejos del acuerdo. "De momento sigue un poco estancado y yo estoy deseando que se pueda llegar a un acuerdo y seguir muchos más", ha explicado el jugador zaragozano.

Su salario, que está en el mínimo de Segunda, unos 80.000 euros, similar al de Francés y también al de Iván Azón, aunque en este caso ligeramente inferior, y en la llamada del club al punta ni se habló de cifras, está muy alejado de su importancia en el equipo, un rol que ya tuvo el curso pasado y que ya ha incrementado en el actual. "Mandé una contraoferta y el club no contestó. Todos estos cambios en el club han hecho que todo se haya demorado un poco más de la cuenta", asegura el jugador, que tiene claro que para firmar esa renovación desea sentirse valorado con esa ficha que pase a tener tras renovar y eso de momento no sucede con la primera oferta. "Pido que se reconozca personalmente lo que nos hemos ganado, también en el caso de Alejandro. No es nada del otro mundo. Estoy deseando que se llegue a un acuerdo".

"Sanllehí nos transmitió tranquilidad, nos dijo que no iba a trastocar las cosas hasta final de temporada y que nos teníamos que centrar en lo deportivo, que es lo importante"

En ese acuerdo ya tendrá que entrar la nueva propiedad cuando llegue el desembarco definitivo, una vez se consiga la permanencia y se dé la autorización del CSD. De momento, el nuevo director general, Raúl Sanllehí, ya está dando pasos para conocer el bien el club y tomar las primeras decisiones y el miércoles se reunió con la plantilla tras hacerlo hace una semana con el resto de trabajadores y técnicos. "Sobre todo nos transmitió tranquilidad, nos dijo que no iba a trastocar las cosas hasta final de temporada y que nos teníamos que centrar en lo deportivo que es lo importante".

En esa recta final Francho aspira a recuperar un nivel que una lesión en el isquiotibial izquierdo sufrida el 10 de marzo le hizo perder durante cinco jornadas de baja para volver en la segunda parte en el derbi con el Huesca después de que hace un par de semanas, justo antes de acudir a Tenerife, no se viera en la mejor situación: "Noté una pequeña molestia antes de jugar en Tenerife y al no estar al 100% era tontería correr ese riesgo y jugársela. Contra el Huesca acabé con buenas sensaciones y estoy muy contento por volver a estar con el equipo".

"Ahora esa vitola de canterano se está quitando poco a poco y quiero seguir aquí mucho tiempo, sintiéndome importante y un peso pesado más en el equipo"

Francho ha ganado peso en la plantilla y es un futbolista muy distinto al que empezó el curso pasado, recién llegado de la cantera. "Al final cuando empiezas siempre eres un chico de la cantera, más tímido, pero ahora esa vitola de canterano se está quitando poco a poco y quiero seguir aquí mucho tiempo, sintiéndome importante y un peso pesado más en el equipo".

A 9 puntos del 'playoff', el canterano apela a las matemáticas , a apurarlas en las 6 jornadas que restan y cuando ya no haya opciones, a jugar por un escudo y una camiseta, al margen del componente económico de quedar más arriba en la tabla por los derechos de TV: "Al final todo influye y eso nos ayuda como entidad y club y va a ser importante para el Zaragoza. Lo comentamos y lo tenemos en cuenta, pero lo importante es que nos debemos a esa camiseta y eso ya tiene mucho peso para dejarnos todo en cada partido hasta el final", sentencia, agradeciendo el apoyo de la grada en todo momento: "Es espectacular que cada partido y en cada situación los tengas detrás. Es un orgullo, te sientes querido y apoyado. Cuando no puedes piensas en ellos y te sale mucho más".