El Real Zaragoza salió del derbi con la sexta plaza a años luz, con la necesidad de hacer seis jornadas con pleno de victorias y que fallen muchos rivales, empezando por el Oviedo, que es ahora el inquilino de ese puesto y tiene 9 de renta, pero también Las Palmas o Ponferradina, por ejemplo, que le sacan seis. "Hasta el rabo todo es toro y faltan muchas jornadas. Soy un ilusionista, yo llegaba del barro, de la Tercera y en cuatro días estaba en Europa (con el Levante). Todo puede ser y dejadme que siga con mi ilusión, mi motivación y positivismo y hasta lo que nos dé", señala el entrenador, consciente de la dificultad de esa gesta.

Por eso, también apela al orgullo y a la competitividad de un equipo que ha hecho "una temporada irregular, quedan seis partidos y empatando tanto es difícil alcanzar esos puestos de arriba. Nos jugamos el respeto, la entidad y no podemos bajar los brazos. Además, nosotros tenemos un debe muy grande en La Romareda en esta temporada", sentencia, para incidir en ese aspecto, ya que el Zaragoza solo logró dos victorias en la primera vuelta en su feudo, aunque ahora lleva sin perder en casa desde el pasado 16 de diciembre, desde el último partido antes del parón navideño, frente al Tenerife: "Tenemos obligación moral de hacer disfrutar a la afición de estos tres partidos que quedan como local, que se sientan más identificados que nunca con el equipo".

"El Burgos se desarma muy poco, juega muy cómodo sin balón y si te equivocas te hacen mucho daño. Para ganarles hay que tener paciencia y precisión, además de velocidad en el juego"

Se trata, pues, por encima de lo que digan las matemáticas, de buscar otros factores que mantengan la competitividad de equipo para superar a un Burgos que, aunque recién ascendido, lleva un punto más en la tabla. "Ha hecho su temporada, que ha sido magnífica, en la que no han ni coqueteado con el descenso. Es un equipo que engaña, que es difícil meterle mano por cómo defiende. Fuera de casa les estaba costando y ahora llevan últimamente más victorias", afirma el entrenador, poniendo el énfasis en las virtudes de un rival al que ya superó en El Plantío y en La Romareda en Copa: "Nos tiene con la duda, porque en los cuatro partidos anteriores puso línea de cuatro y cambió otra vez la semana pasada a tres centrales. Es un equipo que se desarma muy poco, juega muy cómodo sin balón y si te equivocas te hacen mucho daño. Sus delanteros creo que llevan 25 goles entre tres. Hay que tener paciencia y precisión, además de velocidad en el juego".

"Con Azón es muy corto espacio de tiempo y más tal y como juega él, que no se guarda nada y lo basa en su explosividad, en sus desmarques. Tendremos que ver la evolución a partir de la semana que viene""

Para superar a este adversario, JIM no contará con Iván Azón, al que no se le va a forzar tras su contractura en el isquio derecho ante el Huesca y que este viernes ha seguido al margen del grupo. "Va a ser difícil que llegue para este partido, sobre todo por precaución. Es muy corto espacio de tiempo y más tal y como juega él, que no se guarda nada y lo basa en su explosividad, en sus desmarques. Tendremos que ver la evolución a partir de la semana que viene", ha añadido para dejar claro que el canterano, máximo goleador del equipo y con seis goles en las últimas 10 jornadas, no jugará, como tampoco lo harán Nano Mesa, por su lesión en el hombro, Vigaray y Grau, con sus procesos de recuperación, y Chavarría, sancionado, ya que Lasure y Narváez, bajas ante el Huesca por fiebre, ya se han entrenado esta semana con normalidad.

Los números de Sabin

La baja de Azón da la oportunidad a Sabin Merino de mantenerse en un once en el que en la zona de ataque es más que previsible también el retorno de Borja Sainz. El ariete vasco aún no ha visto puerta en 10 partidos tras su llegada en enero, pero JIM no tiene "ninguna queja de su rendimiento. Su característica principal, que es el desmarque de ruptura para darle profundidad y verticalidad al equipo, la está haciendo. Siempre buscamos el máximo rendimiento y tengo a todos los jugadores enchufados, que de eso se trata".

"No voy a ir en contra de lo que digo, si quiero ser lo más competitivo posible no voy a presentar un once de pruebas. La camiseta se la pone cada futbolista con su rendimiento"

Con la presencia en el 'playoff' tan difícil y con jugadores que han tenido menos presencia, el final de temporada podría ser propicio para buscar otros factores de decisión para el once, aunque JIM lo descarta. "Voy a intentar ser justo con el grupo y ser competitivos y para eso elijo a los 11 que considero, más allá de los premios. También ha habido chicos del filial que han ido viniendo y el Aragón se está jugando el ascenso. No voy a ir en contra de lo que digo, si quiero ser lo más competitivo posible no voy a presentar un once de pruebas. La camiseta se la pone cada futbolista con su rendimiento", insiste, aunque sí es previsible el estreno de Lasure en estas jornadas tras superar su enfermedad, pero la baja de Chavarría tiene Nieto todos los números de cubrirla este domingo. "Lasu ha tenido mala suerte, cuando no ha sido un golpe ha sido un constipado. Se inscribió en enero tras ese paréntesis desafortunado y por supuesto que puede tener su oportunidad, él y todos".

El mensaje, y eso enfatiza JIM, es el de no bajar los brazos y ser competitivos y luchar hasta el final, porque "el Real Zaragoza no puede contentarse con una permanencia ni quejarse de límites salariales y presupuestos buscando excusas. Este club tiene que competir siempre, lo hicimos en muchos partidos y en otros nos costó más, por eso hemos tenido una temporada irregular".