Iván Azón se ha ejercitado al margen, "en un entrenamiento individualizado", según el Real Zaragoza en el retorno a los entrenamientos del equipo en la Ciudad Deportiva. El ariete, máximo goleador del equipo, con seis goles, todos anotados en los últimos nueve partidos, sufrió una contractura en el isquiotibial derecho en el derbi contra el Huesca y no se arriesgó ante el Burgos para que pudiera ser de la partida en Ipurua. En principio, esa es la idea y a partir de este miércoles irá entrando con el grupo con la intención de jugar contra el cuadro armero, aunque en ningún caso corriendo riesgos. Serán la sensaciones del delantero las que confirmen una disponibilidad que se confía en que se dé el sábado.

En el entrenamiento de este martes no han participado el meta Ratón y Fran Gámez por un proceso febril que ya tuvieron hace dos semanas Lasure y Narváez y que les dejó de baja en el derbi. Con el meta y con el lateral, indiscutible el segundo para JIM y cuya baja dejaría a Francés en el costado derecho, habrá que esperar a una mejoría para que puedan viajar a Éibar, aunque también se confía en ella, sin olvidar que la semana es corta. Recupera el técnico a Chavarría tras cumplir sanción frente al Burgos, con lo que el catalán volverá al once, y no estarán seguro Vigaray, Nano mesa y Grau.

El lateral madrileño ha vuelto ha entrenarse hoy al principio de la sesión con el grupo tras empezar a hacerlo la semana pasada y volver al margen el viernes y el sábado por ligeras molestias en la rodilla derecha, de la que fue operado en septiembre y con la que lleva toda la temporada de baja. La idea con Vigaray es que tenga algún minuto, aunque sea testimonial en este curso para aumentar la confianza del jugador y que no pase todo el año en blanco. También se espera a Jaume Grau en los últimos partidos tras la intervención que tuvo a mediados de marzo para solucionar su problema cardiaco. No se va a forzar, menos aún con lo poco que hay en juego, pero se va a intentar que el centrocampista valenciano juegue en alguno de los últimos choques. Nano Mesa, con una lesión en el hombro en el derbi, es baja hasta final de temporada salvo giro mayúsculo.

Charla de JIM

La sesión ha empezado con una charla de unos 20 minutos de JIM con sus jugadores, habitual en el primer día de trabajo semanal, aunque en esta ocasión ha sido más larga que en otras ocasiones, quizá por el mal partido del equipo ante el Burgos. En el entrenamiento de este martes han participado los jugadores del Deportivo Aragón Toquero, Juan Sebastián y el meta Miguel Ángel Sanz. El equipo volverá a ejercitarse este miércoles en el mismo escenario de la Ciudad Deportiva a las 10.30 horas.