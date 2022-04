Sergio Bermejo está acabando la temporada a un buen nivel y es el noveno jugador que más minutos lleva, el sexto que más veces ha sido titular. Sin embargo, su salario es de los más bajos de la plantilla y tiene desde el curso pasado una promesa de mejora que hace un año solo fue una actualización de cantidades para llegar al mínimo de Segunda sin objetivos, algo menos de 80.000 euros, y sin aumentar ni duración de contrato ni cláusula. Este curso, el Real Zaragoza aún no le ha llamado para esa propuesta y ahora tendrá que ser la nueva propiedad la que lo haga. Al menos, eso espera Bermejo. “Son cosas ya habladas con el club. Siempre he respetado la situación que había antes y el momento en el que estaba, pero está hablado y seguro que llegaremos a un acuerdo”, sentencia el mediapunta.

En todo caso, Bermejo, con contrato hasta 2024 y tras un enero donde estuvo cerca de marcharse cedido al Tianjin chino con una suculenta oferta al final llena de sombras cuando se había decidido a irse, no tiene dudas en su continuidad en el equipo. “Sí, claro que me veo en el Zaragoza y espero ir a más. Viene una nueva propiedad y un nuevo proyecto y espero formar parte de él”, asegura el futbolista, que llegó en el verano de 2020 con la carta de libertad tras salir del Celta y que suma dos temporadas de mucha presencia en minutos. “Cada año es distinto, comparado con la anterior ha habido un crecimiento por mi parte. Estoy agradecido de poder seguir sumando y poner mi granito de arena en el club para que siga creciendo y espero que la temporada que viene sea mucho mejor”.

"Ahora, vamos al campo del líder con la idea de ganar porque en los cinco encuentros que quedan queremos quedar lo más arriba posible”

El madrileño, que ratifica cada vez que puede que se siente más cómodo en posiciones interiores que en la banda, donde más le ha colocado JIM, pero “intento adaptarme a lo que me pide y dar lo máximo de mí”, espera que ante el Eibar se vea una mejor versión del Zaragoza que la que ofreció ante el Burgos. "Con la racha que llevábamos no fue un buen partido. Nos costó entrar de inicio pero al final el equipo compitió. Siempre salimos con la idea de competir y sacar lo tres puntos. Ahora, vamos al campo del líder con la idea de ganar porque en los cinco encuentros que quedan queremos quedar lo más arriba posible”.

Sin mirar atrás

El jugador zaragocista no le da vueltas a la temporada del equipo, donde nunca ha logrado estar cerca de la promoción, con pocos goles y demasiados empates para llegar a esos puestos: “El equipo es ambicioso, el objetivo era estar cerca de la promoción y del ascenso directo, pero creo que el echar la vista atrás no debemos hacerlo. Lo hecho, hecho está y hay que corregir esos errores para que no nos pase lo mismo la próxima temporada".