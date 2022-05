El Deportivo Aragón ya es de 2ª RFEF

El Deportivo Aragón cumplió con los pronósticos y con su victoria ante el Giner (4-1) en la Ciudad Deportiva se proclamó campeón del grupo aragonés de la Tercera aragonesa, lo que le da el ascenso directo a 2ª RFEF, categoría en la que militará la próxima temporada.

Llegaban con opciones Utebo e Illueca a la última jornada pero era el filial del Real Zaragoza el que dependía de sí mismo. Y, consciente de ello, saltó al césped muy concentrado y con la intención de evitar la sorpresa a toda costa. El Aragón fue dueño absoluto del balón durante todo el encuentro y pronto comenzaron a llegar las primeras ocasiones. El que consiguió despejar las dudas y los nervios al cuarto de hora fue Puche, que con un disparo cruzado consiguió abrir el marcador y dar tranquilidad a su equipo. Por si fuera poco, cuando se llegaba a la media hora el mismo Puche, con un gran cabezazo, aumentó la diferencia y acercó el ascenso a un filial que ya lo tocaba con las manos.

Sin embargo, en el único acercamiento con peligro de la primera mitad, el Giner metió el miedo en el cuerpo antes del descanso al transformar un gol olímpico desde el córner. Tras el paso por vestuarios el Deportivo Aragón salió con el objetivo claro de sentenciar el choque cuanto antes y evitar sufrimiento. A pesar de disponer oportunidades, el tercer no llegaba y, aunque el Giner no apretaba, el resultado tan corto ponía mucha emoción al encuentro. Fue Rastrojo con un gran disparo a falta de diez minutos el que consiguió tranquilizar los ánimos y desatar el júbilo en la Ciudad Deportiva. Toquero metió el cuarto a continuación y aún pudo lograr el filial la manita si Rubio no hubiera errado un penalti en la última jugada del partido. Pero eso fue lo de menos para un Deportivo Aragón que pudo celebrar con su afición el ascenso tan deseado de categoría.