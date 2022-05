Sabin Merino y los sonoros disparos al aire de Torrecilla

Hubo un director deportivo que trabajó con éxito en Zaragoza que deliberadamente trazaba una gruesa línea con todos sus fichajes. Decía que él contrataba expectativa, no rendimiento. Porque, explicaba, el rendimiento es lo que todo ejecutivo espera, pero nadie es capaz de garantizar dado que depende de una gran cantidad de variables, algunas inmanejables: su nivel profesional en un momento determinado de su carrera, que no tiene por qué ser el mismo que el previo ni que el posterior, su adaptación, la estabilidad mental personal, el entorno familiar, el de la ciudad o el encaje y las sinergias deportivas y humanas en un grupo nuevo.

Con cada uno de sus fichajes para la delantera, el área que más remiendos importantes necesitaba porque más descosida estaba, Miguel Torrecilla ha contratado una serie de jugadores con una expectativa nítida, mejorar lo que él se encontró y asegurar goles para el equipo. Todas sus apuestas han llegado bajo un patrón parecido: puntas que un día fueron y de los que el director deportivo esperaba que volvieran a ser. Son los casos de Álex Alegría, en la temporada ya cerrada, Álvaro Giménez, Nano Mesa o Sabin Merino. Un plan diferente a otros que el club probó en años no tan lejanos: jóvenes con mucha hambre, proyección y aparentes cualidades que apuntaban a ser pero que aún no habían sido todo lo que podían ser. Por ejemplo, Borja Iglesias, Luis Suárez o Puado.

En su cometido, Torrecilla no ha contado con el mayor dinero posible, como sí han podido invertir otros equipos más punteros, pero tampoco con minucias. Los delanteros del Real Zaragoza no están mal pagados. Sin embargo, todos sus tiros han sido sonoros disparos al aire. El último ejemplo, Sabin Merino, que después de tres meses todavía no se ha estrenado y ahora mismo está perdido en la inmensidad de un problema mal resuelto y del que ha acabado siendo partícipe. Cierto es que jugar en punta en este equipo es una misión compleja. A esa tarea solo se ha superpuesto Iván Azón, un buscavidas con un amor propio gigantesco, una capacidad enorme para el esfuerzo continuado y una actitud ante el trabajo permanente e incansable, razones por las que termina encontrando el premio aunque sea en una batalla solitaria.

Para el resto, la manera de jugar de Juan Ignacio Martínez, habitualmente con solo un delantero de referencia y con el resto más caídos a los costados, ha sido insuperable. Tampoco ninguno ha puesto lo suficiente, quizá ni lo mínimo, para superar esa barrera que, por ejemplo, sí ha saltado Azón. Sus cifras realizadoras (Álvaro cinco, Nano Mesa dos, Narváez otros dos, Sabin ninguno) han penalizado absolutamente a un equipo que suma la pobre cantidad de 33 goles a favor en 38 jornadas. Una alerta que obligará a los próximos propietarios a remodelar la delantera de manera casi completa buscando que, esta vez sí, a la expectativa le acompañe el rendimiento.