Por el León. La previa del Real Zaragoza-Alcorcón

Mal haría el Real Zaragoza en dejarse llevar por la intrascendencia del partido de este domingo (18.15) ante el descendido Alcorcón. Principalmente, porque no se trata de uno más. En realidad, siempre hay algo en juego cuando se salta al campo luciendo el escudo del león rampante. Ese que Violeta honró más que nadie. Ese que lució como reza el himno, con nobleza y valor. Bandera y orgullo. Por eso, la cita en La Romareda está lejos de no ser como las demás. Por mucho que no haya objetivos deportivos en juego más allá de conseguir de una vez ese punto que falta para que las matemáticas certifiquen una salvación que, en todo caso, está garantizada desde hace semanas.

El posible debut de canteranos del filial y la esperada vuelta de Lasure, principales alicientes deportivos de la cita Por él, por el León de Torrero, el Zaragoza está obligado a afrontar la contienda con el máximo respeto y la devoción más absoluta hacia una de las figuras más importantes en los más de 90 años de historia de la entidad. Es mucho más que un partido. Es un tributo. Un homenaje. Una oportunidad para honrar a Violeta como merecía. En esa Romareda donde se lo dejó todo por los únicos colores que ha lucido en su vida. Donde marcó una época. Donde se hizo leyenda. Así que el conjunto aragonés, preso de una desesperante irregularidad que le ha condenado a la irrelevancia, encara el duelo como una cuestión de amor propio. A lo que fue, a lo que es y a lo que debe ser el Real Zaragoza. Aquel de los Magníficos de Violeta, aquel de los Zaraguayos de Violeta. Aquel que ha de venir. Ya va con retraso. Mucho. Tanto que el León de Torrero se ha ido sin ver cumplido su gran deseo: volver a ver a su equipo del alma en el lugar del que jamás debió salir. Él es el ejemplo. Aquel futbolista capaz de dejar plantado al Real Madrid para devolver al Zaragoza a la máxima categoría nacional. Como siempre, Violeta cumplió. Ahora le toca al Zaragoza devolverle aquel tremendo favor para que lo vea desde la mejor tribuna posible. Más pena que gloria Pero este Zaragoza terrenal y pecador camina con paso lánguido hacia un final de temporada insípido e incoloro al que ha llegado con más pena que gloria. Por eso, precisamente, el partido debe huir de esa irrelevancia y del hastío. Definitivamente, no es un partido más. Mucho más allá de que la permanencia sea o no matemática. Para la penúltima cita de la temporada en casa, JIM, que no dio lista de convocados, tiene ante sí una gran ocasión para empezar a hablar en futuro. No suyo, sino del club. La irrupción de canteranos que aún no han debutado con el primer equipo añade una dosis extra de interés a un partido en el que el zaragocismo tiene la mente más en el pasado y en el porvenir que en el presente. Por eso, todo apunta a que Isaiah, Vaquero o Rubio podrían vivir su día grande. O Ángel, que aún no ha jugado en Liga, aunque sí en Copa. O Lasure, que acumula más de un año y medio sin disputar un partido tras superar un cáncer testicular y que vivirá su reaparición como si fuera su debut. Su vuelta, muy esperada por el zaragocismo, no debería demorarse más allá de este domingo. Además, la acumulación de bajas como consecuencia de un virus sin especificar, facilita la aparición de ese aire fresco. Petrovic, en todo caso, ha sido el primero en superar un malestar que aún sufren Nieto, Cristian y Vada, aunque todos ellos se ejercitaron ya ayer en la Ciudad Deportiva, pero solo el serbio lo hizo con el grupo. De este modo, tanto el meta como el lateral zurdo y el argentino apuntan a ser baja esta tarde. Tampoco estarán Bermejo, Álvaro y Nano Mesa, convalecientes de sus respectivas lesiones. El Alcorcón, por su parte, afronta la cita como una más en su peregrinar hacia otro mundo. Ya descendido, el cuadro alfarero, al que se le da bien La Romareda, apela al orgullo para amargar el tributo al gran León.