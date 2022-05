Los 36 años de Cristian Álvarez y un competidor para Cristian Álvarez

No. Esta reflexión que viene no es una solicitud de jubilación para Cristian Álvarez por su edad, 36 años en el día corriente y 37 el próximo noviembre. De todos los futbolistas que forman parte de la plantilla 2021-2022 del Real Zaragoza, el portero es todavía uno de los que aglutinan amplios consensos sobre su valor a pesar del desgaste del paso del tiempo, con cinco temporadas ya a sus espaldas vistiendo la blanquilla. Por rendimiento, aunque no sean uniformes y cada uno tenga sus matices, el argentino estaría este año en un grupo selecto de elegidos compartiendo mesa y mantel con Francés, Jair, Gámez, Chavarría, Jaume, Eugeni, Francho o Azón.

Con contrato firmado hasta junio de 2023, Cristian Álvarez ha sido una de las piezas sobre las que el Real Zaragoza ha levantado edificios de gran altura, aspirantes frustrados a todo, y uno de los que ha sostenido la casa en pie cuando más ruina amenazaba. Si su voluntad no cambia, debería continuar luciendo el 1 en el primer proyecto de Jorge Mas y Raúl Sanllehí, las caras visibles de la nueva propiedad que está a punto de realizar su desembarco oficial. En cinco años, el guardameta suma 270 encuentros defendiendo la Puerta del Carmen, siempre titular cuando ha estado en buenas condiciones físicas. Movimiento de mercado muy acertado de Lalo Arantegui, su nivel fue superlativo en su regreso al fútbol después de dos años de retiro voluntario. Pronto recibió la idolatría del zaragocismo, que lo encumbró por sus paradas. Se hacía grande y la portería, pequeña. Con el exceso propio del momento, tendente a la magnificación, se llegó incluso a debatir sobre si era o no era el mejor portero de la historia del club. Numéricamente su mejor temporada fue la pasada (32 tantos encajados en 37 partidos), aunque seguramente es uno de esos casos en los que la estadística engaña. Su nivel fue muy superior en años previos, cuando recibió más goles con modelos de juego más abiertos. Con la temporada en curso ya vista para sentencia, ni sueños ni pesadillas, Cristian Álvarez se encamina hacia su sexta campaña en el equipo. Sin aquella capacidad de deslumbrar semanalmente, con aquel brillo deslumbrante de diario, continúa muy serio y con una gran productividad. Sin ir más lejos, en Eibar fue el mejor, con una actuación sobresaliente. Aquí debería seguir a sus 36 casi 37. Eso sí, con un proyecto ambicioso como el que los nuevos dueños quieren promocionar este próximo verano, el club está obligado a ficharle un competidor. Un portero que, como él, pueda ser titular en el Real Zaragoza. Para exigirle, todavía más, y para cubrirse frente a posibles contingencias.