JIM: "Es duro que la afición coree que no mereces la camiseta"

Entró Juan Ignacio Martínez en la sala de prensa de La Romareda subrayando que no quería poner excusas a la bochornosa derrota del Real Zaragoza ante el colista, pero la realidad es que no hizo otra cosa, en una comparecencia en la que se echó en falta algo más de autocrítica. «Ellos han tenido una eficacia tremenda. Cada vez que han llegado a puerta han marcado y nosotros no hemos tenido esa suerte», señaló el entrenador de los aragoneses. «Estoy fastidiado, pero los calificativas de humillación y vergüenza son calificativos vuestros que yo no comparto. Hemos merecido goles que hubieran cambiado el partido. Hoy el fútbol nos ha penalizado mucho», añadió el técnico.

No obstante, JIM dijo que comprendía el monumental cabreo de los que ayer estuvieron en las gradas de La Romareda. «Entiendo que la afición se enfade. Ese coreo de que no mereceremos la camiseta es duro y tenemos que ponernos las pilas. Es una derrota difícil de digerir», afirmó el alicantino, que no cree que el problema de su equipo fuera la falta de actitud. «Les puedo recriminar muchas cosas, pero no eso. No han bajado los brazos, pero sí que podemos dar mucho más», puntualizó un técnico que explicó lo que le había sucedido a Eugeni, sustituido antes del descanso: «Se ha levantado mal se ha levantado con malestar en el estómago y ha hablado con el médico. Luego me ha dicho que estaba en condiciones, lo que demuestra su compromiso».

A la pregunta de si se le está haciendo largo el final de temporada y de si desearía que ésta acabara ya, el entrenador zaragocista fue contundente. «Soy un apasionado de este deporte, disfruto mucho y no quiero que termine ya el año, y menos de esta forma», dijo JIM, que recordó que todavía no está conseguida la salvación matemática. «Falta un punto, por abajo hay una pelotera de la leche. No podemos pensar que estamos ya de veraneo. Quedan puntos por disputar y mucha tela que cortar», advirtió.

El técnico de los zaragozanos volvió a insistir en el discurso, que a la vista está que no cala ni en sus jugadores ni en el entorno del equipo, que lleva repitiendo desde que se esfumó la posibilidad de pelear por la promoción. «La afición se enfada porque nos quiere. Esto va de competir hasta el final. Primero hay que quererse a uno mismo, y después al club, a los seguidores y a la ciudad», apuntó.

Pensando en lo que queda, JIM terminó comentando el próximo partido que tendrá que afrontar su equipo. «La semana se va a hacer dura, larga. Espero que frente al Oviedo podamos cambiar la imagen que hemos dado».