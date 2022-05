Lasure aguarda su espacio

El 25 de enero el Real Zaragoza inscribió a Daniel Lasure tras anunciar su renovación hasta 2023, un año más, y casi cuatro meses después y solo habiéndose perdido un entrenamiento por molestias físicas el canterano no ha tenido ni un minuto para demostrar su total recuperación del cáncer testicular que superó y del que fue operado en marzo de 2021, mientras estaba cedido en el Leganés. JIM, que ha admitido varias veces que tiene esa decisión en mente y que reconoce siempre que puede la valía tanto personal como profesional del lateral, no le ha dado un hueco tras 14 citaciones desde que se estrenó en la primera, en Ibiza, el 31 de enero.

De hecho, el lateral zurdo es el único jugador de la primera plantilla que, estando disponible, no ha tenido minutos. Vigaray, con una operación en el cartílago de la rodilla desde septiembre, no es el mismo caso puesto que todavía no se ha integrado plena y totalmente en la dinámica de grupo. Lasure, desde diciembre, antes de ser inscrito, ya lo está. «Me he imaginado muchas veces el momento de volver. Estoy muy ilusionado y es el momento de disfrutar de tener la oportunidad de ser futbolista profesional después de lo que me ha tocado vivir», dijo tras tener ficha. De momento, no ha podido disfrutarlo.

Se encuentra en perfecto estado en los entrenamientos y solo se ha perdido uno por un golpe y los derivados del proceso febril que le hizo ser baja en Huesca

El futbolista se encuentra en perfecto estado en los entrenamientos, o al menos es la sensación que tiene, pero JIM aún no ha visto conveniente darle minutos y ya solo restan tres jornadas de campeonato. «Lo de Dani lo llevo entre ceja y ceja desde que volvió, poco a poco va cogiendo el físico, el 'timing' del entreno y se merece lo mejor como deportista y persona, es un encanto de chaval, trabaja y nunca pide una explicación”, aseguró el entrenador antes de jugar frente al Alcorcón, donde Lasure tampoco tuvo ese espacio pese al mal partido global del equipo.

Renovado hasta 2023, Lasure necesita esos minutos para demostrar que puede tener un sitio en la plantilla la próxima temporada más allá de lo que diga su contrato. El jugador, con solo un año más, no va a salir cedido y sin minutos es imposible cualquier intención de marcharse, aunque Lasure, de hecho, solo contempla volver a jugar en el Zaragoza y demostrar el próximo curso que puede volver a ser el que fue, sobre todo a las órdenes de Natxo en la 17-18.

En estos meses, salvo ese entrenamiento que se perdió por un golpe y los que se perdió por el proceso febril que ha azotado a la plantilla y que a él le costó no ser citado para el duelo ante el Huesca, Lasure ha completado todo el trabajo a las órdenes de JIM y no ha tenido ese sitio teniendo en cuenta que las últimas jornadas apenas hay ya alicientes clasificatorios, con la permanencia virtual, que no matemática atada y la promoción fuera de cualquier alcance. Chavarría, titular indiscutible en el lateral zurdo, fue baja ante el Burgos por sanción y Nieto no estuvo ante el Alcorcón por el proceso febril, pero eso no le dio espacio al canterano.

Desde octubre

Lasure se integró de forma paulatina en la dinámica de grupo desde el 22 de octubre, ya que terminó el proceso de quimioterapia a mediados de junio, tras tres tandas de goteros que tuvo que realizar entre abril y mayo, y en julio, en la pretemporada, empezó trabajando en el gimnasio primero y sobre el césped de forma individual después. Lasure fue operado el 18 de marzo de 2021 de un tumor, «localizado y sin extensión ganglionar evidente», que se le extirpó. El futbolista, que estaba cedido en el Leganés, no juega una cita de Liga desde el 29 de octubre de 2020 en el cuadro ‘pepinero’ y ante el Sabadell, mientras que el último encuentro oficial fue en Copa ante el Socuéllamos el 6 de enero de 2021 y con ese mismo equipo.

El lateral, que cumplió 28 años el 19 de febrero, llegó a la cantera en infantiles. Al finalizar la 17-18, el Eibar llegó a ofrecer 1,7 millones por su fichaje (hasta 2,2 con objetivos), propuesta que el Zaragoza rechazó. Después, su protagonismo en el equipo se fue reduciendo y fue cedido al Tenerife y al Leganés.