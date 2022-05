JIM no va a continuar y Torrecilla tiene opciones

La permanencia matemática y el desembarco oficial de la nueva propiedad traerán el comienzo de las decisiones por parte de Raúl Sanllehí, que lleva varias semanas ya conociendo el club y perfilando el diseño de un nuevo Real Zaragoza donde no se espera la continuidad en el banquillo de Juan Ignacio Martínez, mientras que Miguel Torrecilla sí tiene opciones de seguir en la dirección deportiva. De hecho, el ejecutivo salmantino es ahora mismo el 'plan A' en ese puesto. Sanllehí ha trabajado otras vías, aunque con el mayor de los sigilos, pero la consideración hacia la labor hecha por Torrecilla es casi absoluta y tiene opciones de seguir en un puesto al que llegó en diciembre de 2020.

Sanllehí, en todo caso, no ha comunicado aún su decisión ni a uno ni a otro, pese a que el diálogo es constante con ambos, sobre todo con Torrecilla. También se valora muy bien el trabajo de JIM, como lo hace la todavía propiedad actual, pero el final de temporada ha descabalgado su opción y parece claro que no seguirá en un banquillo al que llegó como apuesta del director deportivo para sellar la permanencia el curso pasado, firmando una reacción tremenda en la segunda vuelta, pero en el curso actual no ha logrado que el Zaragoza tuviera la regularidad necesaria para pensar en pelear por los puestos nobles de la tabla, por al menos la promoción de ascenso.

Sanllehí valora el trabajo de Torrecilla en la dirección deportiva teniendo en cuenta las dificultades por las dudas y el proceso de venta y también el método y el talante del ejecutivo

El nuevo responsable ejecutivo de la SAD considera de forma muy positiva el trabajo de Torrecilla en la dirección deportiva teniendo en cuenta las dificultades por las dudas y el proceso de venta y también el método de trabajo y el talante del ejecutivo, aunque tenga algún factor que le haya gustado algo menos, como su mirada hacia la cantera. El director deportivo tiene la impresión de que puede seguir y también se lo indica así el diálogo que mantiene con el nuevo director general ejecutivo y la orientación de futuro de las peticiones de este.

Sin negociación aún

La continuidad de Torrecilla, que acaba contrato el 30 de junio, como JIM, ya que ambos tenía un año más solo en función de una clasificación para el playoff que no va a llegar, exigirá un acuerdo de renovación para el que no se ha iniciado negociación alguna. Queda dicho que no ha habido comunicación oficial de Sanllehí para que Torrecilla sepa que se apuesta por él para continuar en el cargo y con un equipo de trabajo en el que están su hermano Toño, Javi López y Álex Monserrate.

En la única temporada en muchos años en que el Zaragoza sabe desde hace semanas dónde va a jugar y no mira ni al ascenso ni al descenso, el club ha estado a expensas de ese cambio de propiedad para el que falta la permanencia matemática, aunque Sanllehí ya ha ido avanzando negociaciones para no acumular más retrasos en la planificación.

Al Zaragoza se han ligado nombres de otros directores deportivos en los últimos tiempos. Los de César Sánchez y Tito Blanco, ambos cercanos a Arturo Canales, uno de los representantes más próximos a Sanllehí, aunque también lo son otros agentes como Kia Joorabchian o Rodri, son dos de ellos, aunque no parece que los tiros vayan a ir por ahí.

Con Chema Aragón, director deportivo del Mirandés, o los exzaragocistas Diego Milito, que trabajó en ese puesto en Racing de Avellaneda, y Fernando Soriano, en el Ibiza, no ha habido un contacto formal, tampoco con Robert Fernández, al que Sanllehí conoce bien de su etapa en el Barcelona, o con Manolo Salvador, 'ex' del Levante, mientras que Martín González o Ramón Planes aspiran a encontrar sitio en Primera.

Sanllehí seguro que se ha movido para tener un candidato alternativo a Torrecilla, pero lo ha hecho con sigilo y ahora mismo el ejecutivo salmantino es el que parece más cercano a ser el elegido. Si al final es la elección, entre ambos deberán designar un nuevo entrenador y llevar a cabo una revolución en una plantilla con hasta 32 jugadores, con el regreso de los cedidos y la opción de Puche, en nómina y sin contar en esa cifra las seguras salidas de Borja Sainz (Alavés), Nano Mesa y Álvaro Giménez, del Cádiz, que finalizan sus respectivas cesiones.