David Costas: "El Real Zaragoza tiene nivel para el 'playoff', pero la falta de regularidad pasa factura"

El Oviedo llega al partido con la promoción en juego y el Zaragoza con todo hecho a falta de tres jornadas. Hay mucha diferencia de mentalidad.

Nosotros nos estamos jugando la vida en cada partido, estamos en casa con nuestra gente y hay que ganar como sea porque queda poquito y queremos meternos ahí. El Zaragoza es obvio que no afronta el partido así, el otro día se llevaron un mazazo con la derrota del Alcorcón y a nadie le gusta perder cuando un rival te pasa por encima. Me espero un rival que venga a competir y a cambiar esas sensaciones negativas que ahora tiene.

Hace dos meses, solo les separaban dos puntos en la tabla, pero ustedes llevan 20 de 24 y el Zaragoza siete. El Oviedo sí cogió el último tren.

En estos últimos partidos estamos compitiendo increíble y en casa nos estamos haciendo muy fuertes. Hemos dado un paso muy grande en el tramo importante de la temporada y ojalá se cumpla el sueño de todos. Todavía no queremos hablar mucho del ascenso, es una palabra muy grande, queremos ganar al Zaragoza y seguir en 'playoff'. ¿Subir? Es que es una cosa de siete partidos, demasiados, vamos a ir despacio y el objetivo es seguir en esos puestos.

¿Qué cree que le ha pasado al Zaragoza para no terminar de engancharse a la zona de arriba?

La Segunda es muy complicada, eso debe ir por delante. Empezaron como nosotros, de forma irregular y con muchos empates, no les llegaba el gol hasta que cogieron una racha buena y ahora han vuelto a caer. Para mí el principal problema que han tenido es la irregularidad, no han alcanzado esa capacidad de mantener una línea de buenos resultados que nosotros sí hemos acabado teniendo. Para estar arriba esa regularidad es el factor que marca la diferencia.

Al Zaragoza le ha faltado también gol… Mucho.

Sí, pero también ha sido un equipo, en la mayor parte de la temporada, que encaja poco, que defiende bien y está bien organizado. Al final, el no marcar demasiados goles te acaba matando porque se hace imposible llegar arriba. Yo veía en el Zaragoza a un equipo que se sentía cómodo defendiendo y que sufría poco en defensa, pero el gol marca la diferencia y tener un jugador como Borja Bastón te da la vida.

Un delantero que ya hizo muchos tantos en el Zaragoza, club al que le tiene mucho cariño y que en el pasado verano lo fichó el Oviedo sin que desde aquí se intentara su regreso, algo que sí se buscó en el verano de 2020.

Sé que allí dejó buen recuerdo y aquí lo está dejando. Parece que le va bien el norte (sonríe). Es un delantero que si es feliz, se siente cómodo e importante, tiene mucho gol y cualquier balón que cae por cerca de la portería va para dentro. Otros arietes corren mucho, algunos van bien al espacio y Borja lo que tiene es el gol.

¿Qué jugadores destaca del Zaragoza?

Me encanta el portero, Cristian tiene mucha personalidad, veteranía y mucho nivel. Francés me sorprendió en la primera vuelta, ver a un chico tan joven hacer las cosas tan bien. La veteranía de Zapater, la capacidad de Azón...

Con Azón se las va a tener que ver.

Ya en la primera vuelta lo hice. Es duro, va al choque, no da un balón por perdido, es un punta de los que nos da más de un dolor de cabeza a los defensas. Le costó arrancar y ahora ha hecho goles en momentos decisivos. Para mí la plantilla del Zaragoza es buena, tiene nivel para haber peleado por el 'playoff', pero en esta categoría si no tienes esa regularidad eso te pasa factura.

Rescindió con el Celta el verano pasado y decidió fichar por el Oviedo, donde ya había estado cedido en la 16-17. Lo tuvo claro y viendo sus números, su titularidad fija, es evidente que acertó.

Necesitaba salir del Celta tras una temporada tan dura y quería ir a un sitio en el que estuviera cómodo y conociera la casa. No me lo pensé mucho, al día siguiente de rescindir en Vigo ya ponía el coche rumbo a Oviedo porque quería volver a ser feliz. Y creo que he acertado y ojalá ahora se cumpla el sueño que todos queremos.

Estuvo apartado en el Celta más de media temporada, en un club donde se formó y llegó en alevines. Eso es muy doloroso, ¿no?

Lo es, sin duda. Triste, decepcionado, muy desprotegido por todos, por el entrenador, por el club, así me sentí. Fue una época muy dura.

Su carrera es muy rocambolesca. Cesiones en el Barcelona B, en el Mallorca, en el Oviedo o en el Almería y nunca se llegó a consolidar en el Celta.

He ido de un lado para otro, es evidente, quizá cuando debuté tan joven en Primera en la 13-14 siendo juvenil de tercer año no supe gestionarlo bien. Después, por una cosa o por otra, cuando volvía a Vigo nunca tenía esa confianza, la continuidad. No sé explicar por qué no triunfé allí. Igual no estaba preparado o pensaban que no lo estaba, porque al salir cedido jugué en todos lados, quitando cosas puntuales, como en el Almería, en la pandemia, ya que allí no llegué a estar del todo cómodo.

Muchos dicen que en la estatura está uno de sus hándicaps para jugar como central.

No estoy de acuerdo, el que diga que mi estatura es un problema ya le garantizo yo que no. Tampoco es un aspecto tan primordial en España. Con Dani Calvo, que es muy fuerte por arriba, me compenetro bien, porque soy más rápido.

¿Lo mejor de David Costas está por llegar?

Seguro que sí, sin duda. Son 27 años y soy joven, queda lo mejor de mi carrera.

¿En todos estos años de cesiones y movimiento estuvo alguna vez cerca del Zaragoza? Torrecilla por ejemplo le conocía muy bien del Celta.

El verano pasado no hubo opción tras rescindir en Vigo, eso seguro. Cuando me fui al Almería en enero de 2020 sí es verdad que hubo un interés y preguntaron, pero no se dio.