La salvación matemática y el 'just do it' para Jorge Mas

Un eslogan es un reclamo para trasladar un mensaje. Un buen eslogan llama la atención, perdura en el tiempo y en el imaginario colectivo, es original, reconocible al instante y consigue el propósito para el que se crea: reforzar la imagen de la marca y aumentar las ventas. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la campaña 'Just do it', una de las más exitosas de la historia. Nacida en los años 80 en la mente de un creativo de una agencia de publicidad, Nike usó esa frase, tres simples palabras pero con una profunda carga de significado, como cierre de un anuncio de televisión protagonizado por un jubilado que corría diariamente.

