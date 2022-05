El cambio de dueño del Real Zaragoza será oficial la próxima semana

El traspaso de poderes en el Real Zaragoza será oficial la próxima semana. La firma definitiva de la operación de compraventa del club aragonés se producirá a partir del martes, lo que supondrá el certificado oficial tanto de la salida de la antigua propiedad como la llegada de la nueva, liderada por el empresario americano Jorge Mas.

La firma de los consejeros salientes podría producirse por separado

El hasta ahora accionista mayoritario César Alierta ya rubricó, el pasado 8 de abril, un precontrato para la venta de su participación en la entidad sujeto a dos condiciones suspensivas que ya no pueden poner en peligro la operación. Tanto la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) como la salvación matemática del equipo y su continuidad un año más en la categoría son ya un hecho, por lo que aquel precontrato adquiere ahora toda su validez a expensas de una firma definitiva que también debe realizar el máximo accionista. Esta se producirá a partir del martes. Es posible, incluso, que sea ese mismo día 24 aunque la fecha aún no es definitiva. En todo caso, el sello definitivo no se demorará más allá de la próxima semana.

A la cita también acudirán los accionistas minoritarios (la familia Yarza, Juan Forcén y Carlos Iribarren) que tienen ya en su poder el contrato de compra de sus participaciones en el que se establece un desembolso de 500.000 euros por el 13,46% que tiene cada uno, si bien el valor nominal es de 850.000 euros. Con todo ello, el grupo inversor se asegura el control de más del 91% del capital social del club.

Sin embargo, la firma, que tendrá lugar en una notaría zaragozana, podría ser por separado y, de hecho, es probable que no se lleve a cabo de forma conjunta entre todos los componentes de un consejo que, a pesar de que la operación ha acabado llegando a buen puerto, ha dejado patente una división interna que se ha erigido en un escollo importante durante varias fases de la operación.

Firmarán, pues, tanto Alierta como los accionistas minoritarios de un club que la próxima semana ya estará, oficialmente, en otras manos. El grupo inversor liderado por Jorge Mas asumirá el mando, si bien el empresario norteamericano de origen cubano no tiene previsto presentarse en el club hasta la primera quincena de junio. Según fuentes consultadas por este diario, la intención de Mas es volar a Zaragoza no antes de entonces. Para entonces, la nueva maquinaria ya estará en marcha.

Sanllehí, hombre fuerte

En ella ocupa un lugar relevante Raúl Sanllehí, el próximo director general del club aragonés. El catalán, con experiencia en las direcciones deportivas de Barcelona o Arsenal, lleva semanas trabajando en la configuración y el diseño del nuevo Zaragoza. Su presencia en el palco, junto al director deportivo Miguel Torrecilla, es habitual en los últimos encuentros y sus primeras decisiones no tardarán en anunciarse.

Claro que, previamente, el Real Zaragoza dará a conocer la composición del nuevo consejo de administración en el que Jorge Mas ejercerá como presidente, tal y como reflejó el propio club en un comunicado que el propio empresario dirigió a la afición tras el acuerdo alcanzado con la propiedad saliente.

El traspaso de poderes se acometerá previo pago de algo más de 16 millones de euros. De ellos, se destinan a Alierta 3,2 por el valor nominal, 3,8 por un préstamo personal y la prima de mayoría para sumar unos 8, a los que hay que sumar los 500.000 euros a cada accionista minoritario, mientras que el resto del dinero irá para los pagos más inmediatos. El nuevo grupo inversor, además de asumir los avales de dos préstamos de Caixabank por unos 11 millones, hará una ampliación de capital y acometerá la reducción de la deuda de la entidad (68 millones de euros en la actualidad) con el objetivo de que incrementar el límite salarial y, de este modo, poder configurar una plantilla más potente en busca del ansiado ascenso.

Salvados

El nuevo dueño asumirá oficialmente las riendas del club con la temporada aún sin concluir, si bien los dos partidos que restan para las vacaciones no suponen más allá de un mero trámite para un equipo que tiene asegurada su continuidad en Segunda por décima campaña consecutiva y que hace tiempo que se quedó sin opciones de acceder al playoff de ascenso. La visita, el viernes, del Lugo y el desplazamiento final a Anoeta para medirse al filial de la Real abrocharán una temporada marcada por la irregularidad deportiva y una profunda crisis institucional que ha derivado, más de un año después de iniciado el proceso, en la venta del club, que, por primera vez en su historia, queda en manos no aragonesas.

Jorge Mas Santos lidera el grupo inversor que a partir de la próxima semana será, oficialmente, el nuevo propietario del Real Zaragoza. Junto a él figuran su hermano José y los empresarios Joseph Oughourlian (presidente de Prisa y fundador del fondo inversor Amber capital), su mano derecha Gustavo Serpa (accionista del Millonarios colombiano, propiedad de Amber) y los inversores Jim Miller (miembro del fondo Ares Management) y Jim Carpenter.

Jorge y José Mas, accionistas mayoritarios de MasTec, empresa de construcción de infraestructuras, son miembros de una de las familias más adineradas de Miami y propietarios del Inter Miami, del que poseen el 90%.