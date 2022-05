JIM: «Hay que competir de esta manera»

El Zaragoza no ganó pero JIM se marchó orgulloso de Oviedo. «Muy orgullosos. Es que el fútbol profesional no puede ser otra cosa, hay que competir de esta manera. Lo hemos hablado, que no era normal lo que habíamos hecho, y hoy tiene que estar orgullosa la afición porque el equipo ha competido muy bien reponiéndose a los goles. La pena es marcar tres goles fuera de casa y no llevarte los tres puntos. Es una pena pero los jugadores ya saben que hay que competir», explicó el técnico zaragocista.

Los tres goles aragoneses llegaron de estrategia. «Le he dado un beso a Javi Suárez, que es el que lleva todo el tema del balón parado. Es muy difícil porque ellos tienen altura y son contundentes, pero les hemos sorprendido y esa es la química del fútbol. Estoy muy orgulloso del amor propio de los jugadores en un campo como este», prosiguió JIM. El técnico también desveló que esta vez la charla la habían dado los propios futbolistas. «Antes de salir al campo tenemos unos tres minutos de charla y hoy han hablado ellos. Ellos han puesto la mecánica de que tenemos que competir. Hoy salimos a medio gas y nos llevamos cinco», reconoció JIM. El técnico aseguró que el Zaragoza «ha competido bien toda la temporada en líneas generales» pero que le había condenado su falta de regularidad, la que sí ha tenido el Oviedo. Por último, destacó el gran partido de Cristian Álvarez pero recordando a Álvaro Ratón, «que siempre ha estado genial cuando le hemos necesitado».