Se despide el Real Zaragoza este viernes de la Liga en La Romareda y lo hace ante el Lugo tras un partido en Oviedo que lavó un poco la imagen de lo vivido ante el Alcorcón en el Municipal hace dos semanas, con aquel 0-3 bochornoso. “No podemos bajar la guardia y hay que competir de nuevo a muerte”, insiste JIM, que siente que su equipo está en deuda con la gente por una temporada casera repleta de altibajos, con solo 28 puntos en 20 partidos en casa y solo 6 triunfos. “Es un partido superespecial por esa irregularidad que hemos tenido todo el año en nuestro estadio y viene un equipo difícil, que no pierde, pero hay que convertir La Romareda en un día feliz para nuestra afición. La actitud que pido es la que tuvimos el lunes, con esa predisposición todo el mundo se tiene que sentir muy satisfecho”.

No quiere entrar JIM en si es su despedida de La Romareda (“en ese aspecto no miro, otras veces me habéis preguntado ya”, insiste) y solo se centra en el equipo, en ganar y dejar el mejor sabor de boca posible. “Lo importante es la imagen colectiva como equipo y la última que dejamos en la Romareda no fue buena, aunque estoy orgulloso de ese buen partido en Oviedo. Estoy superconvencido de que el equipo va a tener esa actitud de nuevo. Esa energía se tiene que trasladar al partido. No estamos para buscar ninguna excusa, la afición ha sufrido mucho y debemos darle esa alegría. Como ante el Oviedo que se jugaba tanto, para que la gente diga ‘este es mi Zaragoza y así se tiene que competir’, ya que el equipo en todo momento buscó la victoria”, remarca.

"Es una falta de consideración hacia el Zaragoza jugar el viernes tras hacerlo el lunes, aunque no soy yo el que debo decir eso"

No le gusta al técnico alicantino el cambio horario, ya que tras jugar el lunes se adelantó a este viernes al ser dos equipos que no se juegan nada, con la permanencia tanto de Lugo como del Zaragoza ya abrochada. “Creo que es una falta de consideración hacia el Zaragoza y se aprovechan de esa audiencia. Y después me entero hay partido de Primera también, pero que no pongan al Zaragoza el viernes, aunque no soy yo la persona que debe decir eso”.

Lasure jugará

Confirma JIM que Lasure “tiene muchas posibilidades de jugar, de inicio o sobre la marcha, ya que está entrenando muy bien”, después de 15 citaciones consecutivas sin minutos para el canterano tras superar un cáncer testicular. En el resto, está pendiente de Jair y de un proceso febril, además de su inminente paternidad, de un golpe que sufre Francés, leve eso sí, también de una factible baja de Nieto, que este jueves no se ha entrenado, aunque el once tendrá pocos cambios con respecto a Oviedo. “Si contamos con todos, habrá algún cambio puntual o repetición de once. Será un equipo competitivo. En el Zaragoza no ha habido titularísimos, sino jugadores que han disputado minutos y otros que han demostrado que cuando han salido podían estar ahí”, recalca, sin mirar tampoco las despedidas de jugadores en La Romareda para evaluar de ese modo su posible titularidad ante el Lugo. “Además, no creo que se despidan tantos, solo los cedidos. Los demás tienen contrato”.

"Están esos picos de sierra y esa irregularidad de la que somos conscientes y nos ha penalizado mucho para estar en la zona que estamos. Ganando tan pocos, sobre todo fuera de casa, es muy difícil engancharse”

El Zaragoza, a falta de dos jornadas, lleva muchas semanas con una inercia negativa en los resultados, con tres puntos de los últimos 15. “Los resultados están ahí, no es que se cayera, pero el rendimiento no fue el ideal. Tenerife, Girona o Huesca veníamos bien, están esos picos de sierra y esa irregularidad de la que somos conscientes nos ha penalizado mucho para estar en la zona que estamos. Con una regularidad media, no hace falta la locura final del Oviedo, que ha ganado muchos, pero ganando tan pocos sobre todo fuera de casa es muy difícil engancharse”, señala, remarcando esos 20 empates que lleva el Zaragoza, los mismos que el Lugo. “Aquí lo tengo clavado (se señala en la espalda). Queda bien solo para los Guidness, pero es mejor sacar algunas victorias más aunque pierdas otros”.

"El VAR debe estar para ayudar y no para confundir, no me quejo de los árbitros y les tengo el máximo respeto, pero esa norma de las manos deben dejarla muy clara y tienen que ser de verdad influyentes"

En Oviedo al Zaragoza le señalaron dos penaltis por manos, una de Azón inexplicable y otra de Sabin merino más clara, pero también dudosa: “El VAR debe estar para ayudar y no para confundir, no me quejo de los árbitros y les tengo el máximo respeto, pero esa norma de las manos deben dejarla muy clara y tienen que ser de verdad influyentes. Sería bueno que en las reuniones para decidirlo invitaran a una representación de entrenadores y de jugadores", concluye.