Azón es un cañón

Un perfecto control con el pecho tras un envío de Francés y la zancada poderosa ante Ricard para asistir a la llegada de Vada definen la última aportación de Iván Azón para la victoria ante el Lugo. Tras un arranque de temporada en el que le costó ante el gol y un pesada losa de revulsivo que JIM le puso y que a veces injustamente le tocó llevar, el delantero ha sido el cañón del Real Zaragoza en este tramo final, en las últimas 15 jornadas. Si el equipo zaragocista no ha sufrido para lograr la permanencia ha sido por la presencia en ataque de su joven canterano, con 19 años y en un crecimiento imparable.

De los últimos 13 tantos con Azón en el campo, el delantero ha participado en 9, una cifra impresionante y que deja a las claras su valor en el ataque zaragocista. Han sido seis goles, el que anotó a centro de Puche en la derrota ante el Leganés, el jugadón en el último suspiro en la victoria en El Molinón tras adelantarse a un rival, el de oportunista para sentenciar el triunfo ante el Almería recogiendo un rechace tras un disparo de Francés, el acrobático remate a pase de Álvaro para ganar al Fuenlabrada, el de cabeza frente al Amorebieta y el remate a bocajarro en Huesca, sendos empates y sendos envíos de Fran Gámez.

Carácter y pelea

A esas seis dianas, que han colaborado en tres victorias y dos empates, además de la lograda sin valor frente al Leganés, suma la asistencia a Vada ante el Lugo y otros dos tantos más en los que su importancia fue capital. En Tenerife el tanto también del argentino llega tras un remate de Azón a centro de Borja Sainz que Soriano despeja con apuros para que Vada marque a puerta vacía un gol que dio un punto en el Heliodoro. Mientras, en el Carlos Tartiere de Oviedo, Azón cabeceó a bocajarro tras peinar Zapater un saque de banda y Femenías solo pudo despejar para dejar el balón muerto y que Bermejo remachara de cabeza en el primer gol zaragocista de un duelo que acabó 3-3.

Así, solo los goles de Borja Sainz, cabalgada y vaselina incluidas, ante el Girona, Puche, frente al Fuenlabrada, y los de Bermejo, de volea, y Jair, de cabeza, ante el Oviedo, no han contado con la participación activa de Azón estando el delantero en el campo en las últimas 15 citas ligueras, donde JIM no le dio minutos ante Las Palmas y no jugó, por la lesión muscular sufrida en el derbi, en los choques frente al Burgos y el Eibar, dos partidos donde el equipo no marcó.

Imprescindible

Azón se ha hecho imprescindible en este último tramo liguero, pero a JIM le ha costado darle la titularidad. Ante el Lugo, de hecho, guardó un inexplicable turno en el banquillo, aunque su salida en la segunda mitad supuso una clara mejoría ofensiva. De los últimos 15 choques, Azón fue titular en seis, salió desde el banquillo en otros tantos y no jugó en tres. Pese a esa irregularidad en los minutos, su aportación ha sido fundamental.

Con contrato hasta 2024, internacional sub-21 y en la agenda de muchos clubs por su progresión y por su juventud, Azón ha dado un paso adelante respecto a su temporada de debut, con más minutos, 1.340 en Liga, más partidos de titular, 14, y más goles, 6 por los 3 en Liga del curso anterior. El Zaragoza le ha llamado para renovar su contrato, de los más bajos de la plantilla, llegando al mínimo de la categoría, menos de 80.000 euros, si logra los objetivos, pero el ariete ha pospuesto ese diálogo hasta el desembarco de la nueva propiedad y de su proyecto.