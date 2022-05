El Real Zaragoza comenzó a preparar este lunes en la Ciudad Deportiva el epílogo liguero de este viernes ante la Real Sociedad B en el Reale Arena de San Sebastián y lo hizo con una sesión en la que no estuvieron Jair Amador, con un proceso vírico con fiebre, y Nieto, tras su operación del jueves pasado en el tabique nasal. Mientras, Nano Mesa sigue al margen por la luxación en el hombro que sufrió en el derbi ante el Huesca.

En el caso de Jair, a esa enfermedad se le suma la inminente paternidad, ya que está a punto de tener a su tercer hijo, y ambos factores invitan a pensar que no estará en el partido del viernes frente al filial donostiarra tras no jugar tampoco ante el Lugo. Con Nieto no hay dudas y no podrá jugar en esa cita tras esa operación, la segunda que sufre en la nariz.

Nano Mesa también es baja segura ante el Sanse y a Vigaray, que sigue entrando poco a poco en los entrenamientos con el grupo, todo apunta a que no se le forzará tras una temporada en blanco por su lesión en el cartílago de la rodilla derecha y de la que fue operado en septiembre tras ser sometido en julio a una artroscopia. Con Vigaray la idea es que tuviera unos minutos para el aspecto anímico de no ver toda la temporada de baja, pero en principio va a tener que esperar al próximo curso para volver a jugar.

Tras el partido, el Zaragoza empezará unas vacaciones que, para los jugadores con contrato, se extenderán hasta los primeros días de julio, cuando dará comienzo la pretemporada del conjunto zaragocista para la 22-23.