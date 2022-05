Medio millón en el aire con Eguaras

El Almería mandó el sábado al limbo la oportunidad de sellar el ascenso tras no superar al Alcorcón, colista en el estadio de los Juegos del Mediterráneo y ahora se lo jugará todo a una carta en Leganés, en la última oportunidad. Sigue dependiendo de sí mismo, al ser segundo y tener dos puntos de ventaja sobre el Valladolid, 80, como el líder Eibar, por 78 de los pucelanos, mientras que en el caso de empate a puntos con los vallisoletanos también suben los indálicos, que se quedarían fuera en un triple empate entre los tres equipos. En el traspaso en enero de Eguaras al club andaluz se fijó una cifra de 500.000 euros en caso de ascenso del Almería, pero ahora ese ingreso queda en el aire para el Real Zaragoza.

Y no solo lo hace por la posibilidad de que el Almería al final no acabe subiendo. Hace dos semanas, tras ganar al Sanse, dependía del tropiezo del Valladolid, y no se dio, el sábado estaba en sus propias manos, con el autobús de la celebración ya en el estadio y los fuegos artificiales preparados, y no pudo con el Alcorcón, y la última bala es en Leganés, aunque después tendría un 'playoff' que no se le suele dar bien a los equipos que se caen del ascenso directo y el Almería ha vivido gran parte de la temporada en esa zona con billete a Primera.

Pero además de ese ascenso, Eguaras tiene que jugar una gran cantidad de partidos para que ese medio millón, en varios plazos, llegue a las arcas zaragocistas. La cifra rondaría el 80% y ahora mismo el navarro ha tenido minutos en 13 de los 17 partidos que ha estado a disposición de Rubi, siendo titular en 6. Sin embargo, es muy revelador que en los dos últimos encuentros 'Egu' no haya tenido ni un solo minuto, ni en el Reale Arena ante la Real Sociedad, teniendo el equipo andaluz ventaja en el marcador y siendo un jugador con capacidad para esconder el balón y dormir el partido. El centrocampista tampoco salió contra el Alcorcón, ante un enemigo encerrado y con su virtud en el último pase. Así, su porcentaje de partidos sería ahora mismo del 76% y habrá que ver si Rubi le da minutos en Butarque o cuántos le da en un hipotético playoff con un máximo de cuatro encuentros.

Eguaras, que llegó al Real Zaragoza en 2017, disputó 168 partidos oficiales, 158 de ellos de Liga, como zaragocista y, hasta su salida, en este curso el de Ansoáin había disputado 21 partidos, 19 en Liga, y un total de 1.505 minutos, con un gol ante el Alcorcón y otro al Burgos, este en el torneo copero.

En diciembre pasado tuvo una oferta para marcharse al Almería, con traspaso incluido, que el Zaragoza rechazó. Un mes después, el club puso en el mercado al centrocampista navarro y el Almería, con una posición más fuerte en la negociación, obtuvo su fichaje a mediados de enero a coste cero con ese medio millón solo en función de un ascenso y disputando la mayoría de los partidos. En la entidad andaluza firmó hasta 2024, con la misma duración que tenía su contrato en el Zaragoza tras renovar en 2020.