El final de temporada da ya para balances y el Real Zaragoza hecha la persiana al campeonato este viernes en el Reale Arena (21.00 horas) ante la Real Sociedad B sin nada en juego y con una anodina presencia en la zona media de la tabla, lejos de la promoción, como en todo el curso: “Mirando atrás te queda la sensación de que podíamos haber hecho mucho más. No hay reproche a los jugadores, pero ellos mismos son conscientes de que hemos hecho una temporada muy irregular y es una pena no jugarnos nada ya, aunque al final hay que competir”, señala JIM, como balance de un curso que ya termina y apurando sus últimos días como entrenador zaragocista.

Eso sí, el técnico deja claro que todavía no se le ha dicho nada ni a él ni a los futbolistas, algo que sucederá en principio el sábado, a la vuelta de San Sebastián. “Desde el club se ha sido tajante, vamos y volvemos en bus y desde ese momento la dirección deportiva y las personas que les competa se reunirán con jugadores y staff. El sábado nos dirán. Eso es bueno para saber que estamos compitiendo hasta el final y que no nos vamos ya con la maleta”, asegura un entrenador que logró la permanencia el curso pasado tras llegar en un momento muy complicado y en esta temporada no ha logrado que el Zaragoza tenga la necesaria regularidad para optar al ascenso. Con ese bagaje culminará su etapa en La Romareda.

"Tuve la suerte de hablar con Jorge Mas él y te emociona. Me dio cinco o seis veces las gracias por el trayecto del equipo y por la temporada"

La acaba justo con el desembarco de la nueva propiedad que encabeza Jorge Mas, nuevo presidente y al que saludó el martes en la Ciudad Deportiva. “La sensación con Jorge Mas fue muy buena por la cantidad de mensajes no hablados y yo los valoro. Por ejemplo, que venga con su mujer y su hija ya está mandando un mensaje. Tuve la suerte de hablar con él y te emociona. Me dio cinco o seis veces las gracias por el trayecto del equipo y por la temporada. Me transmitió ese carácter familiar y mucha humildad. El Zaragoza cuenta ahora con una persona que, sin ser de aquí, tiene unos valores importantes y ojalá en este futuro que todos deseamos vuelva a donde tiene que volver y ellos sean parte”, dice JIM, que llegó de la mano de la anterior propiedad, con Alierta como máximo accionista y que no se olvida de ellos. “Vino a despedirse Fernando Sainz de Varanda y creo que hay que valorar lo que han sufrido estas personas, esta travesía difícil de todos estos años”.

"En los entrenamientos ha habido muy buena predisposición. Eso y la actitud que hemos tenido esta semana es lo que quiero ver en San Sebastián. Con esto estaré muy contento porque haremos un buen partido”

Poco o casi nada importa el partido ante la Real Sociedad, salvo en los 270.000 euros en juego por el puesto logrado y por el orgullo y el honor de acabar lo mejor posible la temporada. “Es difícil al no tener ese aliciente de la clasificación. En los entrenamientos ha habido muy buena predisposición. Eso y con la actitud que hemos tenido esta semana es lo que quiero ver en Anoeta, con esto estaré muy contento porque haremos un buen partido”, dice JIM, que en todo caso recalca el potencial del filial donostiarra, en su capacidad con el balón: “El ADN de Xabi Alonso es el de basar todo en el esférico y en buscar atraer el rival y el espacio. Le dio resultado en el ascenso y este año estando casi desahuciado ha llegado casi a la última jornada con posibilidades”. completa.