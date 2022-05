Vallejo: "El nuevo proyecto del Zaragoza tiene buena pinta, tengo confianza y optimismo"

Su segunda Champions está ahí, a un paso. ¿Cómo lleva la tensión?

Lo estoy afrontando todo de la mejor manera posible, los aspectos tácticos para ganar al Liverpool, pero mirando sobre todo a nosotros mismos. Ojalá el sábado y el domingo sean días felices y nos traigamos esa copa para Madrid.

¿Qué supondría levantarla para usted?

Un orgullo tremendo por formar parte de este equipo y poner el broche de oro a una temporada buenísima ya con la Liga y en la que no he participado mucho, pero sí me he sentido partícipe de este equipo. Una Champions es muy difícil y hay que valorarla muchísimo.

No ha jugado demasiado, aunque en este último tramo de curso lo ha hecho algo más. Vallejo siempre está preparado, ¿no?

Así lo afronto, ese es mi lema. Es que el principio básico del futbolista es estar preparado para cuando tenga la opción, como se me ha dado últimamente, darlo todo.

"PSG, Chelsea, City... Hasta viviéndolo en primera persona, estando ahí, es inexplicable cómo en cuestión de minutos le dimos la vuelta a la tortilla. Lo que sí demuestra es el alma que tiene este equipo"

Una Champions muy especial sería. Remontadas, partidos históricos, intensos… Sería un título tremendo.

Sin duda. Esos partidos de vuelta contra PSG, Chelsea y City han sido una pasada, una barbaridad de emociones. Hasta viviéndolo en primera persona, estando ahí, es inexplicable cómo en cuestión de minutos le dimos la vuelta a la tortilla. Lo que sí demuestra es el alma que tiene este equipo. La única explicación que se le puede dar es que nosotros intentamos dar el máximo hasta el final. No hay otra receta, somos conscientes de que sería mejor hacer las cosas desde el inicio y no llegar hasta esas situaciones límite, pero en todo caso eso evidencia que el equipo está preparado para afrontar cualquier tipo de adversidad.

Ese recorrido hasta la final aún legitima más el título. Los enemigos han sido tremendos

Nos han tocado equipazos en las eliminatorias o el Inter en la fase de grupos. Son lo mejor de Europa y hemos sido capaces de eliminarlos. El último escalón, el Liverpool, va a ser durísimo, porque es un enemigo muy físico, muy rápido en las transiciones. Habrá que estar al límite para ganar esa final.

"Me preparo para tener minutos en esa final. Para mí es clave no desenchufarme, no dar la temporada por perdida, sino seguir y no desistir"

Contra el City tuvo minutos al final de la eliminatoria, ¿sueña con poder participar en la final?

Por supuesto, para eso me preparo. Para mí es clave no desenchufarme, no dar la temporada por perdida, sino seguir y no desistir.

Alaba, Militao y Nacho han hecho muy buena temporada. No es fácil quitarles el sitio.

Es que ese nivel es altísimo. Yo intento ser una esponja y empaparme de ellos en cada entrenamiento. Y también estoy contento por estar a esa altura cuando me ha tocado, estar en esa sinergia del equipo demuestra que nunca me he rendido.

Para temporada la de Benzema…

Karim nos está dando una cifra de goles y de asistencias increíble, además de cómo juega para el equipo. Para mí, es el mejor delantero del mundo, al menos este año, ya que ha estado a un nivel que no he visto a nadie. Y además ha sido muy regular, si no ha marcado ha dado asistencias, eso es muy difícil a lo largo de una temporada tan larga.

"Para mí Karim es mejor que Mbappé. Sí, de verdad que sí. Es el que tenemos aquí y es al que veo trabajar y jugar todos los días"

¿Le parece mejor que Mbappé ahora que este se queda en el PSG?

Sí, de verdad que sí. Yo me quedo con Karim porque es el que tenemos aquí y es al que veo trabajar y jugar todos los días. Cuando este juega en tu equipo las cosas se facilitan mucho

También Vinícius y Modric han dado un nivel muy alto.

A Vinícius cada día lo veo más rápido y lo sufro en los entrenamientos (sonríe). Ha jugado una barbaridad de minutos pese a ser extremo, que es una de las posiciones donde más cambios se hacen. Modric es un fenómeno, equilibra el equipo y es el que lleva el ritmo del quipo, es un placer verlo jugar.

A Ancelotti quizá no se le valora desde fuera tanto como su palmarés exige. ¿Qué le aporta a usted como entrenador?

Lo primero, esos títulos no son casualidad, porque es un míster que transmite mucha tranquilidad, algo que a este tipo de vestuarios les viene muy bien. Se trata un poco de dejar hacer al jugador para que saque su mejor versión dándole el apoyo que necesite. Es un técnico muy inteligente y sabe cómo tiene que ser en el Real Madrid.

"Valoraré todo al final de temporada. Obviamente, yo lo que quiero es jugar y hacerlo en el más alto nivel posible. Lo que busco es el equilibrio entre jugar mucho y hacerlo en un equipo del mayor nivel que se pueda"

Acaba contrato en 2025, ha estado ya cedido en varios equipos y al regresar no ha tenido muchos minutos. ¿Compensa jugar tan poco o mira una salida definitiva?

Lo pensaré al acabar la temporada, a partir del 30 de mayo hay tiempo para valorar todo y ver qué es lo mejor. Cuando he salido cedido, como por ejemplo en el Granada, ya que fue el último sitio, he jugado mucho. Obviamente, yo lo que quiero es jugar y hacerlo en el más alto nivel posible. Lo que busco es el equilibrio entre jugar mucho y hacerlo en un equipo del mayor nivel que se pueda.

Si se tiene que ir, lo hará con la conciencia tranquila de haber peleado y de haber estado ahí.

Por supuesto, pero no solo en los partidos, también en los entrenamientos. Yo he puesto todo lo que tengo en el Madrid, unos tienen más talento, otros más trabajo, pero se trata de no dejar ni un ápice de esfuerzo guardado. Y eso creo que lo he hecho.

¿Cómo ha visto desde la distancia la temporada del Real Zaragoza?

La Segunda es muy complicada, si bajas y no subes enseguida. Cada temporada que pasa se hace más cuesta arriba. He visto a un equipo que ha peleado mucho y creo que tiene mérito el trabajo de los jugadores y de JIM. Quizá le ha faltado gol al equipo y eso es lo más difícil. Recuerdo cuando estuve yo que teníamos a Borja Bastón y tener un goleador así te ayuda mucho. Creo que el zaragocismo tiene que estar orgulloso de ese trabajo del equipo, aunque debe haber esa ambición por querer más, dar ese paso, creértelo y pelear por ese ascenso a Primera que tiene que llegar cuanto antes. Hay que dar ese paso adelante.

¿Ese paso se va a dar con la nueva propiedad? ¿Qué le transmite desde la distancia esa llegada?

Tiene buena pinta. He preguntado a mucha gente, me he informado y veo que hay ilusión. Ojalá sea un proyecto que impulse al equipo hacia delante. Estoy confiado y con optimismo de que ese ascenso se va a lograr, no sé si ya inmediato, pero con un proyecto a medio o largo plazo pueda darse ese resultado con estos inversores para disfrutar de nuevo de nuestro Real Zaragoza en Primera.

"Podía ser necesaria esa salida de la Fundación Zaragoza 2032. Creo que hasta ellos mismos veían que era lo mejor dar ese paso que han dado, que era lógico y natural"

¿Era necesario ese cambio de propiedad, la salida de la Fundación?

Yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos, compartí zaragocismo con ellos y subí al primer equipo con esa propiedad. Sí, podía ser necesario. Creo que hasta ellos mismos veían que era lo mejor dar ese paso que han dado, que era lógico y natural.

¿Sigue manteniendo que su camino y el del Zaragoza se encontrarán?

Sin duda. Tengo esa sensación, si el día de mañana me quieren yo voy a querer estar.