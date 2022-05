Álvaro Giménez: "Cinco goles son muy pocos, mentiría si dijera que he hecho un buen año"

¿Con qué sensación se va?

Con la de haber podido hacer más para ayudar al equipo a luchar por llegar al menos al ''playoff' y no pudo ser.

Presencia ha tenido, 34 partidos de Liga y 22 de titular.

He tenido los minutos que quería, el míster me ha demostrado esa confianza. Después, hubo momentos clave en los que no tuve esa pizca de suerte y son lo que te marcan la temporada. No tuve esa fortuna de estar en el momento adecuado y cinco goles son muy pocos, la verdad.

No puede estar contento. Hace no mucho, en la 18-19, fue ‘Pichichi’ con 20 goles en el Almería.

Estaría mintiendo si dijera que estaba satisfecho de esos cinco goles. Venía a ayudar en esa faceta, un delantero y de donde vengo yo, lo que desea es marcar porque es una parte que urge a muchos equipos y confiaba en hacerlos en el Zaragoza. No ha podido ser.

¿Qué nota se pone?

Buena seguro que no. Mentiría si dijera que he hecho un buen año, no ha sido así, desde luego.

"Hubo momentos clave para mí. El primero que se me viene a la mente es el penalti contra el Huesca. En aquella segunda parte me sentí muy bien, seguramente hice uno de mis mejores partidos y se va al palo"

Hablaba antes de momentos clave. Por ejemplo...

El primero que se me viene a la mente es el penalti contra el Huesca. En aquella segunda parte me sentí muy bien, seguramente hice uno de mis mejores partidos y se va el penalti al palo. Por el partido que era, un derbi, en casa, en el minuto que era, al final del encuentro, solo llevábamos un triunfo.... Luego tuve esa racha buena, marqué después goles ante Las Palmas, Amorebieta y Burgos y ahí se detuvo. Si hubiera metido aquel penalti contra el Huesca igual habría lanzado el del Málaga que marcó Eugeni... De todas formas, es lo que hay y no hay que darle más vueltas.

La afición no ha visto al mejor Álvaro Giménez. ¿Qué mensaje le manda?

Es más que obvio que no lo han visto. La afición conmigo siempre ha estado ahí, aunque hay después de todo, como en todos los sitios, pero en su mayoría me he sentido querido. Por eso, quiero pedirles perdón por no haber dado el nivel que creo que tengo y que no he ofrecido aquí.

"Las cifras están ahí, pero para mí este equipo sí tenía gol, desde luego para marcar muchos más de los que hemos hecho"

39 goles del equipo son pocos. ¿Al Zaragoza le faltaba pólvora?

Las cifras están ahí, pero para mí este equipo sí tenía gol, desde luego para marcar muchos más de los que hemos hecho. Los delanteros, los mediapuntas, los interiores... Había potencial porque el gol es una tarea de muchos no solo de los que estábamos arriba. Recuerdo al comienzo de Liga que la cantidad de ocasiones que generábamos era increíble y veía entrenando a la gente y pensaba que tenían que llegar muchos goles. Al final, no fue así.

Sí para Iván Azón, que fue el sostén del equipo en el tramo final en esa faceta. ¿Qué le parece?

Tiene juventud y un futuro tremendo por delante. Ha acabado muy bien y le esperan años de hacer muchos goles y deseo que sea aquí, en su ciudad, con su gente y su equipo de toda la vida. Yo le veo con potencial para jugar en Primera, aunque después en el fútbol entran muchos factores.

JIM no les ha juntado muchas veces a los dos en la zona de ataque. ¿Se lo explica?

Es verdad y además a mí me gusta jugar con otro delantero al lado. El míster tenía su esquema y su idea, prefería jugar con un delantero solo, aunque cuando lo haces con dos siempre tienes más opciones de llegar con más gente al área. Y eso nos ha hecho falta algunas veces, pero es el entrenador el que decide.

"Azón tiene juventud y un futuro tremendo por delante. Ha acabado muy bien y le esperan años de hacer muchos goles y deseo que sea aquí, en su ciudad, con su gente y su equipo de toda la vida. Yo le veo con potencial para jugar en Primera"

Llegó en enero Sabin Merino y ha acabado sin goles. Los últimos delanteros que han pasado por aquí desde Luis Suárez apenas han marcado. ¿Hay una ansiedad y una presión mayor aquí?

Yo no he sentido esa ansiedad, lo que sí es un club histórico, de muchos años en Primera y de una afición muy exigente. Pero no creo que eso sea un freno para Sabin, él tiene condiciones de sobra y ha vivido un año en el que no le están entrando. Estoy seguro de que la próxima temporada le entrarán si sigue trabajando igual.

¿Qué tal la experiencia de trabajar con Juan Ignacio Martínez?

Buena, de verdad. Estoy contento de este año, fue quien me llamó, me transmitió el deseo de que viniera, es buena persona, es de mi zona, de Alicante, y creo que ha hecho una buena etapa en el Zaragoza, aunque estemos con esa tristeza de no haber podido aspirar a algo más este año.

Torrecilla hablaba de un equipo para estar en la pomada, en verano y en enero.

Yo creo que sí había equipo para llegar al playoff o por lo menos para estar al final por entrar en ese pelea. Desde el primer momento vi que el equipo tenía condiciones para ello, nos ha faltado esa regularidad que se necesita para estar ahí. Nos ha costado mucho ganar, si empatas fuera y vences más en casa te da, pero en La Romareda nos pegamos mucho tiempo sin ganar al principio, sumábamos más puntos fuera de casa. Para estar arriba, en casa tienes que ser fuerte y sacar muchos puntos.

"El nuevo proyecto tiene buena pinta, transmite sensaciones positivas, pero también he visto y he vivido cosas que tenía esa intuición y después no se ha confirmado. Hay que verlo sobre el terreno y que mejoren muchas cosas que hay que mejorar"

Le va a pillar ya fuera del Zaragoza, pero, ¿qué intuición le llega con la nueva propiedad que ha entrado en el club? ¿Qué sensaciones tiene?

Para mí, la pinta es buena, transmite sensaciones positivas, pero también he visto y he vivido cosas que tenía esa intuición y después no se ha confirmado. Hay que verlo sobre el terreno, que mejoren muchas cosas que hay que mejorar y que traigan gente adecuada para poder luchar por ascender, que es lo que ellos quieren y que todo el zaragocismo desea.

Quieren también apostar mucho por los canteranos.

Y hay razones para ello. Francés y Francho han jugado prácticamente todo y tienen mucho nivel, lo mismo que Azón. Obviamente, vendrán refuerzos, pero creo que el nivel que han demostrado es para apostar fuerte por ellos.

¿Qué lugar va a ocupar el Zaragoza, este año de cesión, en su carrera deportiva?

Este club va a estar siempre en mi corazón, ha sido un año muy intenso, duro también, pero se me ha demostrado cariño y respeto y me voy agradecido. Siempre tienes que serlo en la vida con cualquier equipo por el que pases y ese cariño ya no se borra, con el deseo además de que vuelva cuanto antes a Primera, que es donde merece estar. Por historia, por entidad de club y por afición es que no puede estar en otro sitio.

Usted regresa a Cádiz, donde le queda un año de contrato, y su equipo sigue en la élite tras una permanencia muy sufrida. ¿Se ve con opciones de quedarse allí?

De momento voy a hacer la pretemporada y lo que quiero es ganarme un puesto. Lo que yo me gane es donde estaré, no me queda otra. Voy a luchar, obviamente, por quedarme allí, por jugar en Primera con el Cádiz y lo que tenga que ser, pues será.