Exceso en el medio en el Real Zaragoza

La continuidad de Zapater un año más, petición de la nueva propiedad al capitán, la inminente renovación de Francho hasta 2026 como pilar del equipo, el elevado rol salarial de Petrovic, los siete goles de Vada, las buenas sensaciones, casi inmejorables, de Jaume Grau, la aportación con claroscuros de Eugeni Valderrama y los regresos de cedidos como Javi Ros (Amorebieta), Marc Aguado (Andorra), Bikoro (Hércules), Jannick Buyla (Nástic) y ya en diciembre de James Igbekeme (Columbus Crew) dejan una superpoblación en el medio para la próxima temporada de 11 futbolistas, sin contar que Bermejo también puede jugar ahí, por lo que la medular va a ser zona de decisiones, muchas, durante este verano. Y de carácter obligado además.

La renovación y el talento de Francho y ese nivel dado por Jaume Grau les dan plaza segura en el proyecto, como también Zapater tras su sí y la tiene Eugeni, con una trayectoria de más a menos, pero que tras llegar en enero no se contempla otra opción que su continuidad. A Vada le han faltado protagonismo y fútbol, pero ha anotado siete goles, una cifra nada desdeñable. El argentino tiene contrato hasta 2023 y con un año más opcional que se puede romper de forma unilateral. En principio, la intención del jugador es seguir.

Javi Ros ha jugado mucho en el Amorebieta y quiere acabar su contrato, pero de los cedidos el que más opciones tiene de quedarse es Marc Aguado

Así, la medular tiene ya cinco futbolistas con plaza más o menos fija. Petrovic también firmó hasta 2023 y ocupa una de las fichas más altas de la plantilla, muy alejada de su rendimiento, plagado de irregularidad todo el curso. Es, sin duda, más candidato a salir que sus otros cinco compañeros de medular en la segunda vuelta de esta temporada.

En enero hizo las maletas Javi Ros, sin sitio para JIM y que en el Amorebieta ha jugado mucho desde febrero, 15 partidos, 11 de titular, y con un rendimiento y un nivel crecientes. Su regreso es con intención de quedarse y cumplir el contrato que tiene hasta 2023. Otra cosa es que le den el sitio para hacerlo. Marc Aguado ha sido clave en el ascenso a Segunda del Andorra, que va a hacer todo lo posible para que siga allí, ya sea cedido, aunque debería renovar porque tiene hasta 2023, o hasta traspasado. Aun con todo, el hijo de Xavi es, de los jugadores a préstamo, el que más posibilidades tiene de quedarse en el Zaragoza.

Si el Nástic sube debe comprar de forma obligatoria a Buyla y el regreso de James del Columbus Crew es en diciembre, aunque lo normal es que rescinda si no pagan su opción de compra

No tiene ninguna Bikoro, con el que se buscará una rescisión de su contrato hasta 2023, mientras que Buyla (2024) aún puede dejar dinero en caja si el Nástic, clasificado para el 'playoff', sube. 150.000 euros en concreto. Si no lo hace, su regreso sería con billete de una nueva salida. James tiene que volver en diciembre, aunque lo normal es que se pacte una rescisión de su contrato hasta 2023 si Columbus Crew no ejerce la opción sobre él.