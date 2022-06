Así es Carcedo, la ambición y el método

El trabajo táctico, el método, la pasión y la forma de llegar a los jugadores son las cualidades que destacan los futbolistas sobre el nuevo preparador del Real Zaragoza, Juan Carlos Carcedo, tanto los que lo tuvieron en el rol de primer entrenador, en la UD Ibiza-Eivissa, como los que vivieron su faceta de segundo y con Unai Emery como máximo responsable, una unión que duró 14 temporadas. «Lo veo muy preparado. En Segunda no ha dirigido muchos partidos, pero se le ve la madurez y el Ibiza era un equipo fiable, con identidad y personalidad. Le va a ir muy bien, seguro», aventura Manu Molina, centrocampista con el que vivió el ascenso a Segunda y que lo dirigió en 21 partidos en este curso hasta ser relevado por Paco Jémez.

Javi Lara (UD Ibiza): «He aprendido mucho a su lado y cada día que entrenaba iba con ganas y eso es difícil de encontrar. Respira fútbol las 24 horas y se desvive por la profesión"

En la misma tesitura está Javi Lara, otro de los más habituales con Carcedo, sobre todo en el curso del ascenso, y también de reciente adiós al Ibiza como Molina, al acabar ambos contrato. «He aprendido mucho a su lado y cada día que entrenaba iba con ganas y eso es difícil de encontrar. Respira fútbol las 24 horas, se desvive por la profesión. Es muy metódico, todo lo tiene trabajado en los aspectos de juego, desde la presión a los saques de banda o desde la salida de balón a la estrategia, esto aún más si cabe. Lo tiene todo estudiado al detalle», asegura el centrocampista cordobés, que añade: «Le gusta tener el balón para jugar hacia delante, en campo del rival, en la medular quiere gente con buenas piernas para la presión. Llevo mucho tiempo en la profesión y me sorprendió para bien», dice, con 36 años.

Manu Molina (UD Ibiza): "Destaco el trabajo, la humildad y la pasión que le pone. Para mí son sus tres grandes virtudes, además de que la ambición que te transmite te hace dar mucho más en el campo»

Javi Lara destaca la labor de Sergio Domínguez, preparador físico que también le va a acompañar en el Zaragoza. «El Ibiza estaba muy bien esa faceta. Es nivel top», sentencia, mientras que su ya excompañero Manu Molina en el equipo de las Islas Pitiusas pone el énfasis en «el trabajo, la humildad y la pasión que le pone. Para mí son sus tres grandes virtudes, además de que la ambición que te transmite te hace dar mucho más en el campo».

«Tácticamente es muy bueno, y en el Ibiza se veía», añade Molina, que destaca la preferencia por el 4-2-3-1 en el dibujo, aunque contemplando otras variantes puntuales en un Ibiza que en Segunda encajó muy pocos goles a sus órdenes, solo 19 en 21 jornadas. «Le gusta tener el balón, buscar los espacios, salir jugando, aprovechar las bandas y encajar pocos goles teniendo una apuesta muy valiente. Y la estrategia la trabaja muchísimo y le saca provecho. Un día o dos por semana los dedica al balón parado».

Otro rol diferente

Pulido (Almería, 07-08): "Emery llevaba la batuta, pero él venía a darte instrucciones, consejos, a ayudarte en definitiva. El trabajo de estrategia lo hacía en su mayoría Juan Carlos"

No es lo mismo tenerlo de primer entrenador que de ayudante. El exzaragocista Rubén Pulido lo conoció en el Almería en la 07-08, con un buen año tras el ascenso. «Emery llevaba la batuta, pero él venía a darte instrucciones, consejos, a ayudarte en definitiva. El trabajo de estrategia lo hacía en su mayoría Juan Carlos, que es un estudioso. Muchos entrenamientos que hacíamos por líneas de campo se los repartían. Es claro y muy cercano, entiende lo que es el futbolista y sabe cómo tratarlo», recuerda el excentral, que ha sido ayudante de Mosquera en el Talavera en Segunda RFEF.

David Navarro (Valencia, 09-11): "Es muy metódico, sobre todo a nivel táctico y muy organizado. Estoy convencido de que puede hacerlo muy bien en el Zaragoza, está capacitado para dar ese salto»,

En el Valencia, donde Emery y Carcedo estuvieron cuatro temporadas (2008-12), David Navarro coincidió en dos con ellos. «Me parece un entrenador muy completo, por lo que viví con él en el Valencia y lo que le he seguido después. Es muy metódico, sobre todo a nivel táctico y muy organizado. Estoy convencido de que puede hacerlo muy bien en el Zaragoza, está capacitado para dar ese salto», asegura el exjugador, integrante de la secretaría técnica del Levante hasta hace unos meses y que añade: «Con Unai se repartían el trabajo, no era el típico segundo que no hace nada. Juan Carlos trabajaba mucho la parte defensiva a nivel táctico y la estrategia».

Palop (Sevilla, 12-13): «Sabe lo que tiene que hacer, posee carácter, personalidad y capacidad de motivación. Ese aspecto de corregir y orientar para desarrollar bien las tareas es lo que destaco"

De Mestalla se marcharon al Pizjuán (2012-16), a un Sevilla en el que conquistaron tres Europa League y con Palop en la primera de esas campañas. «Sabe lo que tiene que hacer, posee carácter, personalidad y capacidad de motivación. Ese aspecto de corregir y orientar para desarrollar bien las tareas es lo que destaco. Tiene mucha capacidad para hacerse entender, para que los jugadores le asimilen bien», resume Palop, ahora en una agencia de representación y que en la 18-19 dirigió 21 partidos a un Ibiza al que después llegaron Alfaro y Carcedo. «El paso por Zaragoza le va a hacer crecer y tendrá respuestas, es incansable y está muy preparado».